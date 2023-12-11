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法國Mistral宣布已籌資逾百億 躍身歐洲2大AI企業

中央社／巴黎10日綜合外電報導
Mistral執行長門施。（美聯社）
Mistral執行長門施。（美聯社）

法國人工智慧新創公司Mistral AI今天宣布，已經籌集到3.85億歐元（約4.17億美元）資金，成為歐洲兩大人工智慧領導企業之一。

法新社報導，Mistral才在今年5月由行業重量級人物共同創立，6月間已籌集了1.05億歐元。

在歐洲人工智慧公司中，只有德國公司Aleph Alpha能籌到如此規模的資金，這家公司在11月初籌措近5億歐元。

財務消息人士表示，當第2輪融資到位，Mistral的估值將達20億歐元，躍身為法國科技獨角獸企業。其二輪融資是由加州風險投資基金 Andreessen Horowitz帶頭。

獨角獸是指成立不到10年但估值10億美元以上，又未在股票市場上市的科技新創公司。

Mistral執行長門施（Arthur Mensch）表示，這項籌資宣布，標誌著「在我們加速步伐中又邁出一大步」。

當歐洲人工智慧企業崛起時，歐盟希望能確保對這產業的未來監管，同時又不限制此地區的創新發展。

對於如何起草監管人工智慧模型的相關法規，歐盟成員國和立法議員們已於8日達成協議。

法國和德國起初擔心，過度監管會阻礙國內頭角崢嶸新創公司的發展。

Mistral的支持者包括幾家美國科技巨頭，其中有軟體發行商Salesforce；據業內人士說，還有全球電腦晶片領導品牌輝達集團（Nvidia）。

Mistral才成立短短8個月，而矽谷大咖動員投資，反映出Mistral所帶動的熱潮。

美國媒體已經將Mistral視為OpenAI公司的潛在競爭對手。後者旗下擁有ChatGPT人工智慧機器人。

與許多競爭對手一樣，Mistral提供由公共資料組成的開源語言模型。

Mistral僅有22名員工，公司的3位法籍共同創始人分別是31歲的執行長門施，以及蘭普爾（Guillaume Lample）和拉克羅瓦（Timothee Lacroix），他們都擁有美國大科技公司的工作經驗，包括曾在臉書母公司Meta任職。

人工智慧 投資 歐盟

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