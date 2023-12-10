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科技7雄本益比平均32倍 AI獲利業績將左右美股動能

編譯葉亭均／綜合10日電
史坦普500指數的走勢日益取決於幾家大型科技公司能否把對於人工智慧（AI）的投資轉化成更多的獲利。(路透)
史坦普500指數的走勢日益取決於幾家大型科技公司能否把對於人工智慧（AI）的投資轉化成更多的獲利。(路透)

史坦普500指數的走勢日益取決於幾家大型科技公司能否把對於人工智慧（AI）的投資轉化成更多的獲利。

包括微軟、輝達在內的科技「七雄」已為史坦普500指數貢獻今年來約四分之三的漲勢，主要是投資人押注AI有潛力能顛覆經濟的許多領域。不過，這七大公司估值高昂，本益比平均達32倍，要交出亮眼獲利成績來合理化股價的壓力高築。

JMP Securities執行長李曼表示：「這些宣稱AI將帶來獲利的企業愈來愈接近交出成績單的時刻…報酬將必須來自這些公司能實際轉化成更高的獲利。」

這些公司才剛寫下第3季990億美元創紀錄獲利的表現，但市場要的更多，由於這些股票今年來市值增加約5兆美元，風險也跟著墊高。這七大公司市值占史坦普500指數整體市值近30%，左右大盤走勢的強大能力前所未見。

輝達一直七雄族群今年來獲利成長的主要動力，它是唯一因AI需求暴增而業績強力爆發的巨擘。輝達預估今年獲利約280億美元，遠高於去年的44億美元，主要是因用於訓練大型語言模型的AI加速晶片銷售成長。

然而，其他六雄尚未展示太多AI帶來的業績爆發成績。微軟對生成式AI聊天機器人ChatGPT的開發業者OpenAI投資了130億美元，但在截至6月底止的年度獲利卻比前一年度少一些，展望本年度，分析師平均預期獲利成長17%。

美股七雄的股價漲速比獲利預估成長速度還快。七家公司預估本益比年初時達21倍，7月時攀抵36倍的高峰，如今已有回落。其中，臉書母公司Meta相對便宜，本益比為19倍；相較下，特斯拉預估本益比達63倍，是其中最高的。

一些投資人相信這些本益比水準可能太低了。Jennision Associates科技股投資組合經理人羅賓斯坦認為，若著眼於AI產生的獲利，以現在的股價而言，一些大型科技是相當便宜的。他說：「我現在比過往長久一段時間還要興奮。許多產業將受惠，而AI供應業者應該受惠更多。」

科技七雄還包括蘋果、亞馬遜和Google母公司Alphabet。這些大公司與史坦普500指數的未來漲勢將有一部分取決於總體經濟環境。投資人現在給予的定價是反映瑰麗的展望，即美國避免經濟衰退、聯準會最快明年上半年降息。

AI 投資 史坦普500

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