又一家奢侈品大廠示警 香奈兒：明年精品業景氣恐更艱難

香奈兒將持續鞏固品牌基礎，迎戰精品業景氣不看好的2024年。圖為上周於曼徹斯特舉辦的Metiers d'Art工坊系列大秀。(路透)

繼LVMH和Burberry之後，又有一家奢侈品大廠不看好精品業明年的景氣。香奈兒（Chanel）的主管警告說，在全球經濟減速 、產業成長趨的情況下，準備迎接「更艱難的」的2024年。

英國金融時報報導，香奈兒時尚事業總裁帕夫洛夫斯基（Bruno Pavlovsky）說，「每個地方、每個國家」的經濟情勢都很困難。他的說法呼應了LVMH和Burberry主管在最近幾周發出的預警。他向FT表示，精品業無法倖免於經濟不景氣，「我沒有水晶球，但情勢將比我們在2023年所看到的更艱難」。

帕夫洛夫斯基警告，儘管該公司的頂級消費者仍在大肆揮霍，但歐美地區高通 膨和中國青年的失業率創紀錄，致使該品牌的首購客群和偶而購買的消費者變少了。

管理顧問業者貝恩公司（Bain）的分析師預測，明年個人精品市場將出現更廣泛的放緩，銷售額在連續三年平均成長20%後，將下滑至中低個位數成長率。香奈兒2022年的營收為172億美元，較前一年成長17%。帕夫洛夫斯基警告說，最近的不景氣是「正常的」，精品業「無法永久兩位數成長」。

貝恩公司調查顯示，超級富豪是精品業日益重要的客群，現在，消費能力位居前2%的顧客，占精品品牌總銷售額的40%，高於2009年的35%。