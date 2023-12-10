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巴拿馬、蘇伊士運河同陷危機 部分禮物恐趕不上聖誕節

中央社倫敦10日綜合外電報導
全球貿易要道巴拿馬運河（Panama Canal）和蘇伊士運河（Suez Canal）航運同時受到干擾，使全球供應鏈在聖誕節前面臨威脅。圖為一輛汽車運輸車和一艘遊輪沿巴拿馬運河航線過境。（歐新社）
全球貿易要道巴拿馬運河（Panama Canal）和蘇伊士運河（Suez Canal）航運同時受到干擾，使全球供應鏈在聖誕節前面臨威脅。圖為一輛汽車運輸車和一艘遊輪沿巴拿馬運河航線過境。（歐新社）

英國「金融時報」（Financial Times）報導，全球貿易要道巴拿馬運河（Panama Canal）和蘇伊士運河（Suez Canal）航運同時受到干擾，使全球供應鏈在聖誕節前面臨威脅。

報導指出，船東與進口商已示警，巴拿馬運河的旱象，以及1萬1500公里外蘇伊士運河附近的貨船遭遇一波攻擊，恐將限制聖誕假期前的海上交通。

代表英國各地進口商的「出口及國際貿易協會」（Institute of Export and International Trade）會長佛吉歐尼（Marco Forgione）說：「有些貨物無法及時趕上今年聖誕節送來這裡。」

佛吉歐尼表示，在延誤數月才通過巴拿馬運河後，iPhone等消費性電子商品「可能無法迅速到貨」，同時其他進口商也發現很難及時收到聖誕節裝飾品；假如蘇伊士運河附近牽涉葉門叛軍的攻擊情勢再惡化，兩者加起來會變成「災難」。

根據貿易分析團體MDS Transmodal，今年第3季，表定亞洲與北美之間逾半貨櫃運輸量，預計通過巴拿馬或蘇伊士運河。

然而運河管理局指出，巴拿馬運河地區今年10月經歷至少是自1950年以來最乾旱的狀況，成因部分得歸咎於影響全球氣溫與降雨的「聖嬰現象」（El Niño）。巴拿馬運河管理局首度減少過河船舶數量，明年2月前每天上限僅18艘。

根據貿易分析團體MarineTraffic，12月第一週至少167艘船舶通過巴拿馬運河，去年則為238艘。目前沒預約的船舶要從太平洋進入大西洋，平均要等12.2天才能通過80多公里長的運河，有些船舶受困超過兩週。

由於耽誤時間愈來愈久，德國赫伯羅德輪船公司（Hapag-Lloyd）及其同行被迫改走更遠、更貴的路線。赫伯羅德宣布亞洲和美東貿易路線至少42艘船將棄巴拿馬運河，改走蘇伊士運河。

然而，葉門叛軍「青年運動」（Houthis）突然發起一波針對船舶的攻勢，讓全球航運界警報大作。

雖然青年運動宣稱只會鎖定跟以色列有關的船隻，一名交易商反問：「他們怎麼知道最大船東是誰？他們可能會想說，『這艘船要去以色列，所以我們要攻擊它』。」

「巴拿馬運河實際上已經關了，如果蘇伊士運河發生一樣的事，（全世界）怎麼買到穀物？那就是運費費率開始上漲的時候了。」

蘇伊士運河 聖誕節 以色列

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