快時尚巨頭「希音」將在美IPO 揭執行長神祕面紗

快時尚名牌希音準備赴美上市。(路透)

快時尚名牌希音(Shein)在短短幾年內迅速崛起，贏得全球上億購物者青睞，準備赴美上市。隨著這家中國跨境電商 巨頭即將成為近年來最大宗中國企業在美IPO，過去行事低調、連員工都不太認得他的希音創辦人許仰天(Sky Xu)，今後恐怕很難不站到國際舞台鎂光燈下。

華爾街 日報8日以專文側寫許仰天，指許仰天生於1984年，在山東省淄博市長大，父母都是工人階層；將近40歲的他，英語不熟練。見過許仰天的人說，他工作時常穿像是睡衣的棉製襯衫和褲子；他非常了解與希音簽約的小工廠營運狀況，還能說出製衣工人的平均工資。

希音高級顧問弗朗西絲．湯森德(Frances Townsend)曾任遊戲大廠「動視暴雪」(Activision Blizzard)主管，也曾為前總統布希工作，她告訴華爾街日報，許仰天勤奮直率，討論問題時「總能切中要害」；她還說：「我覺得許仰天從來不睡覺。」

回顧許仰天從零開始創立希音的過程，他在青島科技大學攻讀國際貿易，自學搜尋引擎優化、購買域名，對海外代理銷售工業墊片等密封零件；2008年與人合資成立電商平台「南京點唯資訊技術公司」(Dianwei Information Technology)；一年後，另合資創辦電商，向海外銷售從紫砂壺到眼鏡等各類消費品。經過幾年反覆試錯，2012年公司網站命名為SheInside，以婚紗禮服為業務重點。

2015年，許仰天和其他聯合創辦人將SheInside產品擴展到其他女裝，公司網站名稱縮短為Shein，並推出同名應用程序；短短幾年內，Shein便成為全球下載次數最多的購物應用程序之一。

在許仰天領導下，希音建立超高效供應鏈 ，利用算法迅速預測客戶需求；並以小批量訂單測試市場需求，再視需求追加訂單。希音自稱，未售出服裝只占2%，遠低於30%的行業平均線。

近年來，希音試圖擺脫「中國血統」，把總部遷到新加坡，並在中國以外建立供應鏈。

如今，希音申請在美上市，IPO可能在2024年進行。美國投資人通常視上市公司執行長為企業形象代言人，指望他們溝通企業策略計畫，描述企業願景並回答股東問題。談及未來希音由誰出面，湯森德說，她和許仰天及幾位希音聯合創始人提過，若決定IPO，就要面對大眾；「他們內心其實很不情願，如果非面對大眾不可，會是許仰天。」