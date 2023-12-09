日銀何時終結負利率？彭博：大約在2024年7月

日本央行總裁植田和男。圖／路透

彭博資訊報導，2024可能標幟著日本 銀行（央行）終結殖利率 曲線控制（YCC）政策的年頭，但別指望日銀馬上由「鴿」轉「鷹」。經濟學家認為，日銀可能喊停負利率和釘住日本10年期公債殖利率的政策，另以更持久的政策框架取而代之，好讓貨幣刺激源遠流長，這在日本內需疲弱和通膨減緩的情況下，不得不然。

日本2024經濟大勢預測

展望2024年日本經濟前景，彭博經濟學家做以下三個預測：

一、日本2024年經濟成長率可能從2023年的1.6%減半至0.8%，反映中國大陸復甦歲履蹣跚以及美國成長減速甚或衰退，將衝擊日本出口。國內生活費上漲，正迫使日本家庭量入為出。

二、財政支出或許會繼續提供支持，但在2024年不會是強大的成長驅動力。日本首相岸田文雄 最新的刺激方案（11月批准）將協助支撐經濟，但規模遠比去年的刺激方案小。

三、日銀總裁植田和男與其同僚可望在2024下半年廢止YCC和負利率政策。日銀也可能把隔夜拆款利率（OCR）定為短期官方利率，錨定在0%，並且持續購買日本公債，以確保長期殖利率不至於急遽升高。

日銀不得不調整政策的理由

明年成長率和通膨率既然將下滑，日銀何必終結YCC--自2016年實施至今的刺激計畫？答案是，此項政策產生的副作用導致弊大於利的結果。

植田和男2023年4月接掌日銀，一般認為他打從一開始就對YCC存疑，一來YCC框架僵硬，與植田和男認為政策應取決於全盤分析最新數據的政策立場相左；二來，他似乎也擔心，將來到了必須縮減日銀資產負債表的時刻，付出的代價將超過目前龐大購債計畫所帶來的益處。

彭博經濟學家預期，植田和男可望繼續用力踩刺激油門，不同的是，日銀將改採更能持久的新政策框架，以期降低帶給債市和銀行業的壓力，並且緩和日圓承受的壓力。

日銀把短期利率錨定在0%以下的超寬鬆措施，加上美國聯準會（Fed）緊縮循環升到最高點，已加重日圓賣壓。

日圓對美元貶到30年來低點，已推升進口物價、加重生活費負擔，並且侵蝕一般家庭的購買力，消費支出隨之下滑。據估計，第3季日本家庭所得（經通膨調整）比疫前平均值低2.5%，儘管今年大幅調薪，調薪幅度仍追不上生活費增加的速度。國內需求因此大受衝擊，在第2季和第3季接連滑落。

這意味寬鬆政策已產生反效果，使日銀期盼的「需求驅動型通膨」更難達成，至少目前是如此。

日銀可望改弦易轍：從負利率轉為零利率

彭博經濟學家預期，日銀可能在2024年中時終結YCC、讓負利率政策退場，並且重拾OCR作為日銀短期政策利率，並把OCR錨定在0%。日銀或許會繼續買進日本公債，以確保債券交易員不至於占上風、迅速推升殖利率。

新的政策框架意味減少干預市場--減少購債，並且不給長期殖利率訂上限。如此一來將降低對價格的扭曲。終結負利率也可能被市場視為「重大象徵意義」，有助於撐起日圓。

彭博經濟學家預期，日銀改弦易轍可能發生在2024下半年，最可能的時間點在7月，也就是植田和男今年4月宣布檢討政策最後做結論的時刻。而且，等到明年7月，也會給日銀時間，觀察明年「春鬥」（年度工資談判）對經濟數據有何影響。

2024年日本企業可望擴大給員工加薪，調薪幅度可能大於2023年的3.6%。若是如此，日銀將視之為一大進展，可能以此作為調整政策的理由。儘管這種升幅還不足以把基礎通膨率推升到2%。