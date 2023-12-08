軟著陸預期高 史指今年新高

11月就業報告和密西根大學消費者信心調查數據顯示經濟具韌性且通膨降溫，激發人們對所謂軟著陸情景的期望，史坦普500指數上漲，創下今年新高。（Getty Images）

11月就業 報告和密西根大學消費者信心調查數據顯示經濟具韌性且通膨降溫，激發人們對所謂軟著陸情景的期望，史坦普500指數上漲，創下今年新高。

史指上漲18.78點或0.41%收4604.37點；那斯達克指數上漲63.98點或0.45%收1萬4403.97點。道瓊工業指數上漲130.49點或0.36%收3萬6247.87點。

史指上周創下今年最高收盤價，但並未突破7月創下的2023年盤中高點，直到今天尾盤交易突破4609點。史指目前今年上漲約20%，並達到2022年3月以來最高水準。

所有主要股指本周均上漲。史指上漲0.2%，道指小幅收高；這兩個指數都連續6周上漲，為2019年以來最長的連漲走勢。那指上漲0.7%。

道富銀行首席投資 策略師阿羅恩表示，就業報告繼續描繪出「並未處於衰退邊緣」的經濟，而通膨預期下降和消費者信心回升相結合，支持軟著陸結果。

他表示：「只要軟著陸結果保持不變，股市和風險資產的偏向仍然是正面的。」他指出，通膨下降以及勞動供需平衡改善且失業率沒有大幅上升都是重要因素，都對信心有正面影響。

11月非農就業報告顯示失業率意外下降。11月失業率從上月的3.9%降至3.7%；原本預期維持不變。經濟增加了19.9萬個就業崗位，略高於《道瓊》預估的19萬個，也遠高於10月增加的15萬個就業機會。

該數據首先引發人們的擔憂，即經濟太熱，通膨不足以冷卻到聯準會 開始退出高利率政策的程度。部分交易員預計聯準會最快將於明年春季開始降息；最新的政策會議定於下周舉行。

另一方面，上月就業報告也可能支持這樣一種觀點，即聯準會正在引導美國經濟實現軟著陸，也就是在通膨下降的情況下實現經濟穩定復甦。由於經濟增加的就業機會比上個月多，被視為通膨領先指標的平均時薪11月的成長與預期基本一致。

與此同時，密西根大學一項備受關注的調查顯示，12月通膨預期下降，消費者信心躍升至7月以來的最高水準。

愛德華瓊斯資深投資策略師馬哈詹表示，這些數據點都有助於支持聯準會可能結束升息周期的論點。

由於投資人押注經濟將避開衰退，波音、聯邦快遞和好市多股價都創下年內新高。

美國原油上漲，但仍連續第7周下跌，因創紀錄的產量和需求擔憂令價格承壓。

西德州中質原油(WTI)1月合約上漲1.89元或2.73%，收每桶71.23元。2月布蘭特原油合約上漲1.79元或2.42%收每桶75.84元。

雖然出現反彈，但美國原油和全球指標原油本周仍下跌約4%。WTI上次連續7周下跌是在5年前。

最近幾周，隨著美國創紀錄的產量與中國疲軟的需求相衝突，交易商變得越來越悲觀。

幾個OPEC成員國和俄羅斯等盟友已承諾2024年第1季減產每天220萬桶以提振油價。

但鑑於OPEC+內部最近存在分歧，交易員對能否真正兌現目標持懷疑態度。

摩根大通首席全球市場策略師柯拉諾維奇(Marko Kolanovic)表示，即使2024年不出現經濟衰退，也很難想像如果不大幅降低利率，股市會持續上漲。

他說，「這是所謂『第22條軍規』的情況，在這種貨幣限制水準下，風險資產無法持續反彈，而且除非風險資產得到糾正，或通膨因需求疲軟而損及企業獲利等因素而下降，否則可能不會採取決定性的寬鬆政策。」

他表示：「這意味著我們需要在2024年先看到市場出現一些下滑和波動，然後才能放鬆貨幣條件並實現更持續的反彈。」

該策略師對2024年的前景並不樂觀。在他的看漲假設中，預計股票的表現將優於債券或現金約5%；但如果發生經濟衰退，預計股票的表現將落後於現金約20%。