11月就業數據告訴市場：別奢望Fed明年Q1就降息

美國11月非農就業報告比預期強，凸顯勞動市場仍強健，金融市場預期聯準會（Fed）明年3月將啟動降息，言之過早。(美聯社)

美國11月非農就業 報告比預期強，凸顯勞動市場仍強而有力。由此可見，金融市場預期聯準會（Fed）明年3月將啟動降息 ，實在言之過早。

勞工部8日公布，11月非農就業人口增加19.9萬人，高於路透訪調經濟學家預估的新增18萬人，但主因是汽車工人結束罷工、重返工作崗位所致。

失業率從10月觸及的兩年高點3.9%降到3.7%，是7月來最低，反映更多人加入勞動力。經濟學家原先預估可能持平在3.9%。

平均時薪月比增幅為0.4%，比10月的0.2%升幅加速也略高於經濟學家預期的0.2%；年比增幅4.0%則符合預期。

最新就業報告出爐後，經濟學家大多認為，11月就業人數擴增，早在意料之中，主要反映全國性罷工落幕，不至於促使聯邦公開市場操作委員會（FOMC）下周升息。

斷定Fed 3月降息 言之過早

整體而言，11月就業報告凸顯出美國就業市場仍相當強健，未如市場期待勞動市場見到「溫和降溫」，工資月比數據卻呈現投資人所不樂見的成長加速。因此，路透分析指出，金融市場期待Fed最快2024年第1季就會降利率 ，實在「言之過早」。

Fed將在13日（下周三）結束兩天會議，並宣布利率決策。市場普遍預料Fed可望維持聯邦資金利率目標區間在5.25%~5.50%不變。自2022年3月來，Fed累計已調升利率5.25個百分點。

小摩策略師看淡美股後市

摩根大通（JPMorgan）首席市場策略師Marko Kolanovic表示，倘若Fed未能大幅降利率，股票和其他風險性資產最近這波強勁漲勢也就後繼乏力；反過來說，Fed降利率的期望要成真，唯有在金融市場大跌或經濟急轉直下的情境，才可能發生。

他說：「這是兩難處境，風險性資產在當前這種貨幣緊縮下，強漲走勢不可能持久；另一方面，除非風險性資產回檔整理（或因需求減弱導致通膨降低，但那會挫傷企業獲利），否則決定性的政策寬鬆沒得指望。」

因此，這位華爾街知名大空頭表示，並不看好未來一年風險性資產及總體經濟走勢。他認為，隨著風險胃納減弱，外匯利差交易可能逆轉（從日圓最近彈升可見端倪），同時貴金屬行情正有順風助推，可望受惠於風險迴避的市場氛圍以及貨幣政策最終由緊轉鬆。