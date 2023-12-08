今起七日內3大事 決定美股2023能否以聖誕行情封關

美國股市2023年表現不俗，史坦普500指數年初迄今大漲約20%，華爾街多頭人士甚至預期，今年史坦普500有望以新高紀錄封關，但要看就業和通膨數據配不配合。(路透)

美國股市2023年表現不俗，史坦普500指數年初迄今大漲約20%，華爾街多頭人士甚至預期，今年史坦普500有望以新高紀錄封關。但自8日算起的七天是關鍵，可能決定今年底是否如願湧現一波「聖誕行情」，如果來臨又有多歡樂。

美股 受三大事牽動

這七天內有三件大事至關重要：1.美國11月非農就業 報告8日（周五）出爐；11月消費者物價指數（CPI）報告12日（下周二）公布；3.聯準會（Fed）聯邦公開市場操作委員會（FOMC）13日（下周三）結束今年最後一場例會，宣布最新利率 決策。

美股最近這波漲勢能否守到年底、甚至靠著「聖誕行情」的推力乘勝追擊，大致就看這三件事對市場氣氛有何影響了。

Fed將檢視11月就業報告，以及11月通膨數據，進而做出今年最後一次利率決定。美股在2023年最後階段勁漲，靠的正是市場對Fed明年開始調降利率的預期增強。

根據芝商所（CME）FedWatch網站，交易員現在認為Fed明年3月前降息的機率已升到58%，比一個月前的18%急遽升高。這個轉變激勵股市大漲，道瓊工業指數這一個月來已躍漲6%。

然而，降息預期迅速攀升，市場誤判情勢的風險也隨之增加，萬一最新數據或Fed立場出人意料之外，市況可能急轉直下。

美股面臨兩種情境

接下來可能有兩種情況：1.經濟數據或Fed官員聲明進一步強化明年3月啟動降息的市場觀點，那將為美股漲勢添加柴火，湧現一波「聖誕行情」的機率隨之大增。2.事與願違，數據或/和Fed官員聲明帶給市場驚嚇，美股回軟。

據巴隆周刊（Barron's）分析，目前看來，第二種情況的風險似乎較大。

Fed決策官員下周集會時，不太可能順市場心意，公然表明傾向3月降利率，更可能堅持「觀望」的論述，或甚至重申抗通膨未竟其功，仍需進一步努力。

話雖如此，任憑Fed官員說破嘴，投資人可能也不會相信那些官腔官調，畢竟市場早就把所謂明年利率可能維持「更高、更久」的說辭置之不理。

因此，真正影響美股年終結局的，將是經濟數據。美股若要以歡慶氣氛送走2023年，11月就業市場和通膨數據就不能顯得太火熱。