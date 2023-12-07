股指中止連跌 那指上漲逾1%

美股收漲，隨著最重要的就業報告臨近，道瓊工業指數和史坦普500指數打破連續三天下跌走勢。美聯社

美股收漲，隨著最重要的就業 報告臨近，道瓊工業指數和史坦普500指數打破連續三天下跌走勢。

史指上漲36.25點或0.8%至4585.59點；道指上漲62.95點或0.17%至3萬6117.38點。科技股跑贏大盤，那斯達克指數上漲193.28點或1.37%至1萬4339.99點。

Google母公司Alphabet上漲5.31%，交易員對該公司推出Gemini人工智慧(AI)模型表示歡迎。Nvidia和AMD也分別上揚2.4%和9.89%。

那指本周表現優於大盤，上漲約0.2%。道指和史指本周將分別下跌約0.4%和0.2%。

道指和史指的上漲結束了10月以來首見連續三天下跌。這些下跌引發了人們對2023年底漲勢是否陷入停滯的擔憂。三大股指仍有望在第4季和全年走高，凸顯出早期的反彈動能。

在本周一系列好壞參半的數據中，就業市場一直是投資 人的焦點。

今日公布的每周初請失業金人數低於經濟學家預期，持續申請失業救濟人數下降，顯示裁員步伐並未加快。美國10年期公債殖利率 最初因數據而上漲，反映出即使聯準會努力抑制通膨，但人們對勞動市場強勁的擔憂。殖利率最後上漲近3個基點至4.148%。

6日發布的私營部門就業數據顯示，雇主增加的職位數量少於經濟學家的預測。同時，勞工部5日發布的數據，10月職缺數量降至2021年3月以來的最低水準。

這在8日的官方就業報告之前給交易者留下一幅令人困惑的畫面。《道瓊》調查的經濟學家預計11月新增就業19萬個，較上月增加。投資人期望勞動市場出現降溫跡象，讓聯準會對其停止升息的決定感到滿意。

NorthEnd Private Wealth投資長麥克拉斯(Alex McGrath)表示：「市場對明年初降息的預測很可能有些超前。」「8日的就業數據可能會給市場情緒澆一盆冷水。」

許多人預計2024年會出現「金髮女孩」情景，但花旗認為情況不那麼樂觀。這家華爾街公司預計經濟衰退將於明年第2季開始。

分析師霍倫霍斯特(Andrew Hollenhorst)在最新報告中寫道：「早期跡象顯示，過去兩年政策利率的快速上升，而且需將其維持在高水平以降低通膨，將導致明年的經濟衰退。」

他說，「即使考慮到經濟衰退，核心通膨也可能在2024年全年保持『黏性』高於2%的目標。我們預估聯準會明年從7月開始降息100個基點」」

根據國際郵輪協會(CLIA)的數據，郵輪公司預計明年將有更多乘客登船，預計2024年將有3570萬名乘客啟航。比2023年的3150萬人次郵輪出行人數還要多，較2019年增加6%。

疫情後被壓抑的需求幫助推動股市走高。皇家加勒比今年至今上漲 145%，嘉年華上漲約125%，而挪威郵輪控股則上漲58.26%。

華爾街許多人仍然看好這些股票。FactSet數據顯示，每家公司的分析師平均評級均為「加碼」。

美國原油小幅下跌，連續第二天收在每桶70元以下。西德州中質原油(WTI)1月合約下跌4分或0.06%收每桶69.34元。2月布蘭特原油合約下跌25分或0.34%收每桶74.05元。

WTI 6日下跌4%，為6月底以來首次收在70元以下。

由於美國創紀錄的產量和中國經濟疲軟，石油交易商越來越看跌。OPEC+宣布的第1季減產迄今未能產生效應。

BMO財富管理公司投資長馬永宇表示，由於潛在的經濟放緩迫在眉睫，股市可能不會在2024年初得到提振，但可能會在當年稍後上漲。

他表示：「在2024年前幾個月，目前尚不清楚在經濟可能放緩的情況下，預期的通膨下降和聯準會的疲軟訊號是否足以提振股市。」「然而隨著2024年進展，股市將對即將到來的降息以及預計春季或夏季的經濟穩定和好轉做出積極反應。」