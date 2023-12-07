我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

WeWork等科技新創公司錢燒完了 走上破產或關閉

年節大餐剩菜如何處理？ 保存秘訣和創意食譜

穆迪調降債務評級 香港、澳門政府齊發聲：不認同

記者廖士鋒／即時報導
信評機構近日調降中國、香港、澳門評級展望，遭到中港澳政府發聲反對。圖為穆迪位於紐約曼哈頓總部的招牌。（路透）
信評機構近日調降中國、香港、澳門評級展望，遭到中港澳政府發聲反對。圖為穆迪位於紐約曼哈頓總部的招牌。（路透）

國際知名信評機構穆迪近日將中國、香港澳門的評級展望由「穩定」向下調整為「負面」，引發中港澳不滿，澳門政府指出，不認同調降，強調澳門政府並無任何債務負擔，公共財政、對外收支狀況及金融狀況十分穩健，銀行的資產素質及資本水平保持良好。

澳門金融管理局6日深夜發文指出，隨著澳門與鄰近地區和世界各地全面恢復人員往來，加上旅遊業接待能力逐漸恢復常態，外部需求回升帶動澳門經濟穩步復甦，2023年首三季澳門本地生產總值按年實質增長77.7%。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

文章強調，澳門特區政府將延續一系列旅遊推廣和宣導活動，加上博彩承批公司有序推進非博彩項目的投資計劃，有效提高澳門的國際競爭力。

官方還指出在經濟調整期仍堅守審慎的財政管理，充裕的財政和外匯儲備，讓澳門特區應對及抵禦外圍風險的能力較強。「特區政府並無任何債務負擔，公共財政、對外收支狀況及金融狀況十分穩健，銀行的資產素質及資本水平保持良好」。

此前，中國財政部已經發文就穆迪調降一事表示「感到失望」，並指穆迪對中國經濟增長前景、財政可持續性等擔憂「是沒有必要的」，亦提到各級政府債務61兆人民幣，占GDP比例低於國際警戒線。

而中國發改委也在6日就宏觀經濟與民營經濟發表兩篇「答記者問」，雖未點名係針對穆迪下調評級，但回應的意味相當明顯。除重申上述內容外，官方更提及中國宏觀指標表現好、具有多項優勢以及「較大的宏觀調控政策空間」。

至於港府亦於6日指出，不認同穆迪將香港信用評級展望調低的決定。並指出「不認同穆迪以香港信用狀況與內地緊密相連，以及內地發展可能帶來潛在的負面影響為由」，而將香港信用評級展望調低至「負面」。

港府還表示，穆迪對香港的高度自治、政府和司法機構、「香港國安法」的實施、完善選舉制度等「作出不公的指責」，強調中國中央政府決心長期堅持「一國兩制」，而香港作為國際金融和貿易中心的核心優勢將繼續維持。

澳門 香港 港府

上一則

恒指創年內新低 中國私募大佬：港股太難 顛覆投資經驗

下一則

5年內翻倍 中俄貿易額首次突破2000億美元

延伸閱讀

阿里、騰訊信評展望 穆迪調降至「負面」

阿里、騰訊信評展望 穆迪調降至「負面」
決策自主權遭侵蝕 穆迪降香港信用評級展望至「負向」

決策自主權遭侵蝕 穆迪降香港信用評級展望至「負向」
「債務激增」中國信評展望 穆迪砍至負向

「債務激增」中國信評展望 穆迪砍至負向
穆迪將中國信評展望調降至負面 中方：沒必要擔憂

穆迪將中國信評展望調降至負面 中方：沒必要擔憂

熱門新聞

羅傑斯表示，雖然美股上漲，但全球經濟未脫離困難時期，好時光要結束了。（路透）

傳奇投資人羅傑斯示警 「好時光」快要結束了

2023-12-01 01:52
麥格理說，美國經濟的GDP增速遠遠超越GDI，並非好兆頭。 （路透）

美國經濟不妙？金融海嘯爆發前警訊閃現 專家示警「恐比預期糟糕」

2023-12-01 06:22
Nvidia執行長兼共同創辦人黃仁勳卻表示，他還在擔心市值現為約1.19兆美元的輝達，有一天可能會倒閉。（路透）

輝達股價跳漲200%、市值衝破1兆美元 黃仁勳：每天都帶著倒閉的憂慮起床

2023-11-30 06:19
2023年即將走到盡頭，2024年投資什麼好？美銀策略師團隊開出一張2024年走勢看俏的資產清單，供投資人參考。（路透）

2024什麼題材最夯？美銀開「5大清單」 再揭別投資這類資產

2023-12-02 07:17
特斯拉執行長馬斯克。（路透）

有錢就是任性 馬斯克朝客戶飆髒話 學者嘆：商業圈拿他沒轍

2023-12-01 07:16
2023年投資大豐收的祕訣，在於順勢買對股票，例如長期享有競爭優勢的蘋果、Google和亞馬遜等科技巨頭股。（美聯社）

沒買Nvidia仍賺翻了 他2023年投資報酬達50% 親吐「大豐收祕訣」

2023-12-06 05:49

超人氣

更多 >
秦剛已身亡？恐死於自殺或酷刑 失蹤原因和李尚福有關

秦剛已身亡？恐死於自殺或酷刑 失蹤原因和李尚福有關
中國遊客搭貢多拉船遊威尼斯 亂動拍照整船翻覆

中國遊客搭貢多拉船遊威尼斯 亂動拍照整船翻覆
快看世界／Duolingo統計 全球學習這語言的人大漲

快看世界／Duolingo統計 全球學習這語言的人大漲
華女李梅分屍案 親舅含淚揭內情

華女李梅分屍案 親舅含淚揭內情
紐約法拉盛驚現大膽色狼 清晨強拉女性進小巷性侵

紐約法拉盛驚現大膽色狼 清晨強拉女性進小巷性侵