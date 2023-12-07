X執行長：將在日本成立首個海外開發團隊

前身為推特的社群媒體X執行長雅卡理諾表示，將在日本成立首個海外開發團隊，重視這個美國以外第二大市場的用戶需求。(路透)

前身為推特的社群媒體X執行長雅卡理諾（Linda Yaccarino），在東京接受日經新聞訪問時表示，該公司計畫在日本 成立一個App 開發團隊，並在明年開始雇用工程師。

雅卡理諾表示，X的這個首支海外開發團隊，將負責開發符合日本市場需求的新App功能和廣告產品，希望能喚起來自日本中小企業的廣告需求，助該公司的營運好轉。

雅卡理諾今年6月接替馬斯克 （Elon Musk）擔任X執行長，這次是她首次接受美國以外的媒體訪問。

她提到，日本是X除了美國外的第二大市場，這個新團隊將「一邊開發產品，一邊與我們這裡的廣告商直接溝通」。

X全球擁有5.5億名用戶，日本占了其中10%。但在發文數量和用戶投入程度上，日本領先其他國家。

X正在推廣成為一款提供各種服務的「萬能App」，不只是能發文，也能進行人工智慧（AI）搜尋、視訊通話、影片上傳和支付。雖然該公司至今都致力在為美國版軟體進行開發，但今後也將在日本雇用工程師，以更靈敏反應日本用戶對其服務的需求。

馬斯克的疑似反猶太推文，已讓迪士尼、IBM、蘋果等美國大企業相繼撤下在X的廣告，導致該平台廣告收入銳減；在馬斯克收購前，廣告收入占推特總收入的90%。

雅卡理諾說：「馬斯克已為這個議題做了完整道歉和解釋。這個平台上不存在任何反猶太主義或憎恨。」她表示，X也將加強日本團隊在處理不適當內容上的努力。她說：「我們已誠摯邀請離開平台的廣告商回來。」

雖然X尚未完全吸引來自中小企業的廣告，但雅卡理諾認為，這些廣告將是其多元化收入來源的很重要部分，並表示這些廣告「正在該平台上迅速發展」。

為了發掘來自中小企業的需求，這個新團隊將設計一個低成本廣告的機制，也將致力於為現有用戶和客戶提供更好服務。