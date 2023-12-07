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環評可能無法豁免？台積電美國廠進度再遇延誤風險

編譯黃淑玲／綜合外電
拜登總統去年12月在台積電亞利桑納州鳳凰城設廠活動上致詞。（路透）
拜登總統去年12月在台積電亞利桑納州鳳凰城設廠活動上致詞。（路透）

彭博資訊引述知情人士報導，台積電亞利桑納州鳳凰城設廠進度，可能面臨重大延誤。主要是設計用來加速半導體設廠的聯邦級環評豁免措施，遭到眾院議長強生與部分共和黨議員反對，因此被從必須通過的國防立法中剔除。

彭博指出，商務部部長雷蒙多準備趕在今年底以前核出第一筆根據晶片法案（Chips Act），儘快推動晶片自製的一大關鍵，就是要靠這個豁免條件。該條件讓取得2022年晶片法案資助的設廠案，得以免除聯邦環評核准。

彭博分析，一旦不能豁免中央級的環評程序，包括台積電亞利桑納廠、英特爾俄亥俄州廠、三星德州廠以及其他半導體設廠案，恐將因為需要取得聯邦環評核可，進度明顯推遲。

半導體設廠案如果要根據國家環保政策法案來進行環評的話，程序一般需要數個月，有些甚至要花數年時間。

支持豁免條件的亞利桑納州民主黨籍參議員凱利（Mark Kelly），以及德州共和黨籍參議員克魯茲（Ted Cruz）在最近的媒體訪談中表示，他們一直在與反對豁免的議員協商，無論反對理由是基於意識形態或是政治策略。

兩位議員希望最後能促成豁免通過，凱利強調，「我們如果想要工廠蓋起來，就要讓它通過」。克魯茲也說，「經濟與國家安全實在太重要，我們的爭鬥應該在此打住」，他將拚全力促成豁免條件早日立法。

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