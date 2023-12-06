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台積電鳳凰城廠和建築業工會達成協議 平息數月爭議

編譯劉忠勇／即時報導
AZBTC在台積電鳳凰城的工地擁有約3000名成員，約占台積電在當地建設工人的四分之一。（路透）
AZBTC在台積電鳳凰城的工地擁有約3000名成員，約占台積電在當地建設工人的四分之一。（路透）

台積電和美國亞利桑那州建築業工會達成協議，解決鳳凰城建廠連月來的勞資爭議。

台積電和亞利桑那州工會「亞利桑那建築貿易協會」(AZBTC)發布聯合聲明，台積電同意合作推出員工訓練計畫並在工安問題上保持透明。雙方將推舉代表成立新的委員會，每季開會一次，以確定協議能夠落實，其中至少一次會議將評估未來的人力需求。AZBTC在台積電鳳凰城的工地擁有約3000名成員，約占台積電在當地建設工人的四分之一。

聲明指出，台積電仍致力於聘僱當地人力，但「可視情況需要」，聘請有「專業經驗」的外國勞工。台積電今年夏季曾表示，由於鳳凰城缺乏專業勞工，才不得不從台灣調派人力，引發工會表示不滿。

台積電亞利桑那州廠總經理哈里森（Brian Harrison）說：「AZBTC 工會成員擁有幫助我們完成兩座先進製程晶圓廠的關鍵技術，我們期待能同心協力，開啟合作和分工的新頁。」

這份協議讓工會達成一個關鍵目標：在美國商務部從晶片法（Chips Act）撥放第一輪款項之前，先取得書面協議。台積電預料將是獲撥款的首批受益者。

晶片法提供價值1000億美元補助，目的在把關鍵電子元件生產移回美國。台積電已承諾在亞利桑那州投資400億美元設廠，工廠在2021年動工，最初目標是2024年開始量產，但今年7月把時間表延到2025年。台積電執行長魏哲家10月重申，2025年上半年可望量產。

台積電 晶片 勞工

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