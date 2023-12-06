年底漲勢趨緩 股指連跌三日

投資人評估顯示通膨下降的數據以即將發布的就業報告，美股繼續回落。路透

投資 人評估顯示通膨下降的數據以即將發布的就業 報告，美股繼續回落。

道瓊工業指數下跌70.13點或0.19%收3萬6054.43點。史坦普500指數下跌17.84點或0.39%至4549.34點；那斯達克指數下跌83.2點或0.58%至1萬4146.71點。

股指回吐早盤漲幅，道數一度上漲近170點至盤中高點。在波動的交易中，所有三大指數均在平盤震盪。

盤前經濟數據公布後，股指受到提振。勞動成本下降預示著通貨膨脹的正面跡象，而生產力的躍升則預示著經濟有可能擺脫衰退。ADP 11月私人就業數據提供了最新跡象，顯示長期以來被視為聯準會 痛點的就業市場正在緩解。

線上投資平台TradeStation市場策略全球主管羅素(David Russell)表示：「ADP的就業數據顯示，聯準會的對抗通膨政策現在正在真正發揮作用。」「數據顯示經濟將軟著陸，但如果政策仍然過於強硬，投資人可能會開始擔心經濟衰退。聯準會在這一點上註定要失敗。」

但ADP報告只是交易員本周關注的一系列以勞動力為重點的數據中的一個。5日勞工部數據顯示，10月職缺降至2021年3月以來的最低水準。投資人將在7日關注失業救濟金人數，然後將注意力轉向8日廣受關注的11月非農就業數據、工資數據以及失業率數據。

Oanda高級市場分析師爾拉姆(Craig Erlam)表示：「無可否認，本周末的數據是每個人都在熱切等待的數據。」

最新政府數據顯示，勞動成本的下降幅度也超出經濟學家的預期，而生產力的成長速度也高於預期。

道指和史指連續第3個交易日下跌，引發人們的疑問：2023年底的漲勢是否正在暫停，或者市場是否上漲得太遠、太快。話雖如此，三大股指仍有望在第4季和全年收高。

雲端公司Box在第3季業績低於分析師預期後，股價下跌10.19%。另一方面，房屋建商股票Toll Brothers營收和獲利均超出預期，股價上漲1.94%。

美國原油下跌4%，收在6月以來的最低點，零售汽油價格觸及1月以來的最低價。

西德州中質原油1月合約下跌2.94元或4.07%收每桶69.38元；布蘭特2月合約下跌2.9元或3.76%收每桶74.3元。

雖然OPEC+承諾在2024年第1季削減供應來提振價格，但美國原油和全球基準原油價格已連續5天下跌。

同時，根據AAA數據，美國加油站價格跟隨油價走低，截至6日平均觸及每加侖3.22元，為1月3日以來的最低價格。

美國商銀表示，2024年Bloom Energy的訂單趨勢尚不清楚，其氫能預期在短期內似乎過高。

分析師杜莫林史密斯(Julien Dumoulin-Smith)將Bloom評級從買入下修至中性，並將目標價調降1元至16元，相當於較上一日收盤價14.46元上漲約10%。

Bloom製造的燃料電池無需燃燒即可將天然氣、沼氣或氫氣轉化為電能，從而減少或不排放二氧化碳。

施瓦布資產管理公司執行長兼投資長阿吉拉爾表示，雖然聯準會今年做出種種努力，但似乎已經成功實現了軟著陸，「我們現在所處的位置，幾乎完全看到聯準會想要的結果。這幾乎就像是他們全年工作的完美金髮姑娘場景。」

這種實力的跡象，他列舉了美國經濟韌性的加強、工資成長的放緩以及「通膨正在向正確的方向發展」，「顯然，軟著陸情景似乎是最合理的解釋。」

至於2024年如何投資，阿吉拉爾認為，今年表現出色的大型科技股「可能會退居二線」。相反地，他建議投資人關注市場中較傳統和敏感的領域，例如材料和金融領域。投資人明智的做法是保持「非常保守」並緩慢地進出資產。

隨著市場快速走向總統大選年，歷史可能會成為投資人預期的指南。

《股票交易者年鑑》的數據顯示，選舉年的表現通常比選舉前的表現弱。平均而言，選舉前幾年股市上漲10.4%，而選舉當年只上揚6%。