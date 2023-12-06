決策自主權遭侵蝕 穆迪降香港信用評級展望至「負向」

穆迪6日也將香港的評級展望，由「穩定」下調至「負向」。（路透）

國際信用評等機構穆迪（Moody's）繼5日調降中國主權信用評級展望後，6日又將包括阿里巴巴和騰訊等共18家中國企業的評級展望從「穩定」調整至「負向」。另，穆迪也將香港 的評級展望，由「穩定」下調至「負向」，並確認香港評級為「Aa3」，擔憂其政治、體制及經濟決策自主權將逐步受到侵蝕。

據香港信報指出，穆迪預估，中國將更有選擇性地向面臨資金壓力的實體提供支持，但這有可能將導致中國國有企業和地方政府面臨進一步收緊的長期風險。

從穆迪此次公布的名單當中來看，共有13家中國央企及其子公司、兩家地方國企及其子公司，以及三家民營企業分別是評級為「A1」的阿里巴巴、騰訊及騰訊音樂。

另，此次穆迪調降的企業還包括中國中車、中國移動、中海油、中石油 、中石化及東風汽車等。值得注意的是，還有深圳市投資控股有限公司和國投集團的一家子公司也名列在其中。

對於評級為「A1」的6家國有企業和兩家民企，穆迪稱將其前景改為「負向」，因其評級仍受到主權評級的限制，主權評級展望的下調將導致這些公司的評級被下調。

與此同時，穆迪同日將香港的信用評級展望由「穩定」降至「負向」，不過該評級機構確認香港「Aa3」長期本幣外幣發行人及高級無抵押評級。該機構表示，由於香港與中國信用狀況緊密聯繫，體現於政治、制度、經濟及金融等層面上，兩地的經濟及金融聯繫強勁。

鑑於此，穆迪認為，中國經濟潛在增長率逐漸減弱及金融風險影響更廣泛，同時將影響香港信用狀況。制度及政治連繫發展，是香港信用狀況風險的關鍵因素。隨香港政治及司法機構自治權出現削弱現象，如國安法實施及選舉制度改變，料「香港的政治、體制及經濟決策自主權將逐步受到侵蝕」。

此前，穆迪5日曾發表報告指，維持中國主權信用評級為「A1」，但評級展望卻從「穩定」調降至「負向」，顯示穆迪未來將考慮調降中國的信評，亦代表全球愈發擔憂中國債務激增。

對此，中國財政部 隨後在網站刊登「答記者問」回應，稱對穆迪調低評級展望的決定感到失望，認為穆迪對中國經濟增長前景、財政可持續性等方面的擔憂，是「沒有必要的」。

中國財政部還強調，在全球經濟復甦勢頭不穩、動能減弱的背景下，中國宏觀經濟持續恢復向好，尤其是第3季以來，積極變化進一步增多，內生動力不斷增強，經濟增長新動能持續發揮積極作用，預計第4季中國經濟將保持「回升向好」態勢。