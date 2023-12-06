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黃仁勳：華為是非常強大的AI對手 Nvidia也考慮投資新加坡

編譯葉亭均／綜合外電
輝達執行長黃仁勳在本周稍早拜訪日本後，6日又到了新加坡，與新加坡總理李顯龍會面。圖為資料照片。（路透）
輝達執行長黃仁勳在本周稍早拜訪日本後，6日又到了新加坡，與新加坡總理李顯龍會面。圖為資料照片。（路透）

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳表示，在競相打造出最佳AI晶片的這場競賽中，輝達有許多「非常強大」（very formidable）的競爭對手，而中國的華為是其中之一。

黃仁勳6日在新加坡向記者表示，華為、英特爾和愈來愈多的半導體新創公司對輝達在AI加速器市場的霸主地位構成嚴峻的挑戰。華為已經成為中國實際上的晶片技術冠軍，而且今年靠著推出令人意外的先進中國製智慧手機處理器，再度成為焦點。

黃仁勳說：「在中國和中國之外，我們有許多競爭者。多數我們的競爭者實際上不在乎我到了哪裡。他們希望與我們在處處競爭。」

馬不停蹄的黃仁勳在本周稍早拜訪日本、與日本首相岸田文雄會面後，現在正拜訪新加坡，拜會新加坡總理李顯龍，討論新加坡要在全球AI競賽中競爭的策略。輝達的晶片已成為AI熱潮中最炙手可熱的產品，因為它們能為訓練大型數據模型提供最具效率的方法。這類大型數據模型正是支撐生成式AI軟體ChatGPT的基本技術。

不過，美國已針對輝達對中國的銷售設下種種限制，在10月中進一步限縮中國能取得輝達AI晶片的能力。美國商務部長雷蒙多在2日直言，「我們不能讓中國取得這些晶片。就是這樣」。

黃仁勳說，中國市場向來占輝達約20%的銷售，而公司將持續「完全地」遵守規定。彭博資訊說，黃仁勳必須處理美中貿易情勢帶來愈來愈多的重重挑戰，此時在全球兩個最大經濟體權力平衡間，輝達的AI晶片被視為有戰略上的重要性。

黃仁勳表示，輝達將為中國市場推出一系列新產品，而且符合華盛頓的最新規定。

他說，輝達確實向在新加坡的中國客戶提供服務，這些客戶包括字節跳動（ByteDance）、騰訊的國際雲端事業與阿里巴巴集團。根據監管文件，輝達在截至10月底止的一季中，對在新加坡的客戶（包括中企）銷售額占整體營收的約15%。

新加坡認為發展數位經濟有助於刺激整體成長。格芯（Globalfoundries）在新加坡設有晶圓廠，而台積電和恩智浦也在星國運作一家合資設立的晶圓廠。

黃仁勳也表示，輝達正與新加坡協商有關可能的重大投資事宜。

輝達 新加坡 黃仁勳

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