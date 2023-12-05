漲勢失去動力 道指史指走跌

華爾街最近的漲勢失​​去動力，道瓊工業指數和史坦普500指數下跌。路透

華爾街最近的漲勢失​​去動力，道瓊工業指數和史坦普500指數下跌。

道指下跌79.88點或0.22%收3萬6124.56點。史指小跌2.6點或0.06%至4567.18點。由於科技股跑贏大盤，那斯達克指數上漲44.42點或0.31%收1萬4229.91點。

開源軟體開發平台GitLab上季業績超出預期並發布本季的強勁財測，股價上漲11.45%。蔚來汽車上漲1.36%，這家中國電動車製造商第3季虧損收窄。

5日走勢延續4日所有三個指數均下跌，讓人質疑市場是否上漲得太快。在此之前三大平均股指連漲5周。

不過三大股指本季和全年仍上漲，凸顯出之前市場反彈的力道。

Spouting Rock首席策略師威廉斯(Rhys Williams)表示：「今天只是11月行情的一點點收斂。」他指的是11月美股的強勁表現，「現在就得出風險交易已經結束的結論還為時過早。」

隨著美國10年期公債殖利率跌破4.2%的關鍵水平，股指脫離盤中低點。數據顯示勞動市場降溫。

數據公布後，科技股出現反彈，推動那指上漲。值得注意的是，大型科技股蘋果和輝達均上漲超過2%。

羅素2000指數在4日逆勢走升後，5日下跌1.38%。話雖如此，過去一個月小型股指數仍上漲超過5%，因市場反彈擴大和預期聯準會 即將降息 。

AXS Investments執行長巴素克(Greg Bassuk)表示，今日交易「反映出交易員對聯準會和利率軌跡的不確定性」，「投資 人希望在經濟數據和聯準會情緒改變的可能性方面獲得更大的確定性。」

貝萊德全球首席投資策略師李偉表示，交易員對聯準會將在2024年大幅降息的預期是錯誤的，「目前市場對首次降息的時間以及明年將有多少次降息的定價有點過頭。」

根據芝商所FedWatch工具，截至5日上午，選擇權市場暗示3月降息1次，2024年降息5次。

李偉說，「這的確很激進。但要實現這一目標，就必須出現嚴重問題。」即使如此，貝萊德預計明年下半年至少會降息一次。

Ned Davis Research將2024年史指目標價定在4900點，並表示在聯準會實現軟著陸後，股市將繼續上漲。

該公司首席美國策略師克利索德(Ed Clissold)在最新報告中寫道：「軟著陸應該能讓周期性牛市持續下去。」「我們的年底史指目標是4900點，比目前水平高出約7%。」

其他華爾街策略師也提出2024年底目標。美國商銀(Bank of America)的蘇布拉曼尼亞(Savita Subramanian)預計2024年大盤指數將達到5000點；而高盛(Goldman Sachs)則預計將升至4700點。

克利索德預計，隨著投資人擺脫對經濟衰退的擔憂，上半年將出現波動，下半年將出現更好的走勢，預計周期性股票和小型股可能會得到提振。

蘋果股票的上漲幫助道指減少了跌幅，凸顯出科技股的上漲。

道指下跌主受高盛下跌2.19%和寶鹼下跌3.49%的拖累。但蘋果上漲2.11%，緩解了道指的跌幅，成為表現最佳的成分股。

除了蘋果之外，道指還受到Verizon和默克超過1%漲幅的提振。

儘管OPEC+努力讓交易員相信上周商定的減產將會實現，但油價依舊再次下跌。

西德州中質原油1月合約下跌72分或0.99%收在每桶72.32元；而布蘭特原油2月合約下跌83分或1.06%收在每桶77.2元。