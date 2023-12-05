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美國產品類開始出現通縮 有助於Fed達成通膨目標

編譯任中原／綜合外電
美國家電、傢俱、舊車等多種產品出現通縮。(美聯社)
美國家電、傢俱、舊車等多種產品出現通縮。(美聯社)

美國民眾在經歷過高通膨後，現在終於看到家電、傢俱、舊車等多種產品出現通縮；經濟學家表示，產品價格仍可能進一步下跌，有助於聯準會達成2%目標，最早可能在明年下 半年達標。

諸多耐久性消費品價格已經連續5個月比去年同期下跌；據商務部數據指出，10月耐久財價格比去年9月時的頂峰回跌2.6%，同期間個人消費支出（PCE）核心平減指數年升幅也由5.5%降到3.5%。

房租及汽車保險等服務類價格仍持續上漲，但漲勢正在減緩。10月PCE服務類平減指數年升4.4%，低於9月時的4.7%，但仍遠高於疫情之前的升幅。

一些產品類出現通縮現象並不罕見。在1995-2020年期間，耐久財價格平均每年下跌1.9%，主因全球化使美國將生產基地外移，以及生產力提昇壓低產品製造成本。疫情期間由於產品短缺，使2021及2022年產品價格大漲；2022年耐久財價格年升10.7%，創47年來新高。

舊金山區聯邦準備銀行的研究指出，2021及2022年通膨升高，有一半應歸咎於供給面的干擾，但現在供應鏈恢復正常，Fed升息也抑制需求。白宮經濟顧問委員會估計，這兩項因素對2022年之後通膨回降的貢獻度達到80%。

10月新車、舊車及零件價格比9月下跌0.4%，是連續第5個月下跌；房屋修飾類產品下跌0.2%，娛樂設備也下跌0.2%。

瑞士銀行經濟學者狄特梅斯特表示，之前由於供給面出問題使物價上漲，現在供給問題解決，將能使通膨回降到均衡水準。例如之前半導體缺貨，使新車減產，2022年第一季時車價比上年同期上漲13%，但現在汽車產量快速回到疫情之前的水準，因此車價從今年3月來持續下跌。他預料明年車價下跌將繼續拖低通膨。

摩根士丹利經濟學家預估，核心產品通縮勢頭將持續加速到明年中，將能抵銷服務類持續上漲的壓力。大摩預估明年9月PCE核心通膨年升率將降到1.8%，低於2%目標，而瑞銀預測明年年第四季通膨率將降到1.7%。9月時Fed預測要到2026年通膨率才能達標。

企業也開始降低售價。沃爾瑪美國區執行長佛勒表示，已有半數產品的售價低於去年。

不過大部分產品與服務的價格仍在上漲，只是漲勢持續減緩而已。Fed主席鮑爾之前表示，產品類價下跌顯示升息行動以及出貨情況改善，正在抑制通膨；但他也強調，居住以外的服務類通膨仍須進一步下降。

疫情 升息 鮑爾

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