擔心市場降息預期衝過頭？ 野村：可做多美元+景氣循環股

策略師認為，市場的降息預期可能衝過頭了，建議若是如此，可以做多美元與周期股，以便從中獲利。(路透)

市場押注聯準會（Fed）明年將大舉降息 ，點燃近期的股債漲勢，但有些策略師認為，市場的降息預期可能衝過頭了，建議若要避開這類風險，可以做多美元與景氣循環股，以便從中獲利。

MarketWatch報導，芝加哥商業交易所（CME）FedWatch工具顯示，4日為止，交易員估計最有可能的情境是，2024年底前Fed將降息五次。然而，高盛 經濟學家預測，Fed明年只會降息一次，時間點可能在第4季。

高盛首席利率策略師Praveen Korapaty與其團隊相信，就算Fed降息次數多過高盛預期，市場目前預料Fed降息五次的情境，仍不太可能發生。倘若Korapaty評估為真，這可能代表至少某個程度而言，過去一個月來，許多資產的飆漲走勢需要回檔。

高盛團隊相信，降息預期是美國10年期公債價格飆漲的最大推手。與價格呈反向走勢的10年債殖利率 ，已從10月的超過5%，本月4日驟降至4.287%。

Korapaty表示：「我們相信寬鬆規模和目前反應出的超前部署程度，都可能太過頭了」。

野村的衍生商品市場權威Charlie McElligott 4日報告也提到，經濟活動再次加速與新數據，可能會打亂投資人的降息期望。若要替此避險，他提議可以出售利率買權，並建議做多美元，與敲進周期性類股（如能源股等），而非大型科技公司等成長股。

需要注意的是，野村策略師並未提倡，投資人應該把上述建議當作核心策略，至少目前還不用。McElligott認為，這是個機會，可以買進很少人持有的避險部位。