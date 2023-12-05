FT：台積電恐得重議在德投資 若沒補助就得取消投資

台積電原本表示，將和荷蘭恩智浦（NXP）及德國的博世（Bosch）和英飛凌（Infineon）合作在東部德勒斯登投資100億歐元設置晶圓廠。（歐新社）

德國 日前爆發預算爭議，原本規畫撥給半導體業者數十億歐元官方補貼遭到封殺。知情人士透露，如果德國政府減少原本的補貼承諾，台積電 恐得重新協商在德勒斯登投資 晶圓廠的條件，包括和德國合資企業夥伴原先的協議，最壞情況是取消投資計畫。

對台積電和德國政府之間溝通知情人士告訴金融時報：「最壞的情況是，如果九個月後結果是沒補助，我們將不得不取消此計畫。」

德國政府原本已承諾，將對投資德國的外國晶片業者提供龐大的官方支持。台積電已表示，將和荷蘭恩智浦（NXP）及德國的博世（Bosch）和英飛凌（Infineon）合作在東部德勒斯登投資100億歐元設置晶圓廠，且已得到官方允諾給予50億歐元的補貼。

英特爾（Intel）也將在德國東部馬德堡（Magdeburg）投資300億歐元（325億美元）新建兩座新廠，此案將獲得99億歐元的補助，這是德國二戰過後最大的外國投資案。

然而，德國聯邦憲法法院上個月一項震驚的裁決，卻讓政府2024年的支出計畫陷入混亂。德國政府將原本用於對新冠肺炎疫情的600億歐元授信額度轉移至「氣候暨轉型基金」，德國最高法院裁定違憲。

政界人士、產業專家和商界領袖無不憂心，半導體可能會成為預算糾葛下的犧牲品。他們警告，德國的聲譽也可遭到重挫。

英特爾設廠落腳的薩克森─安哈特邦經濟廳長 Sven Schulze 告訴金融時報：「這對德國做為投資地點而言是徹底的災難，這是一個毀滅性的一擊，在戰後史無所例。」

對英特爾和台積電在內晶片業者的補貼，本來都該來自氣候基金。如今憲法法院的裁決引發業界一片疑慮—不僅晶片製造商，還包括原本預期會拿到補助的大集團，像是投入轉型碳中和的鋼鐵製造商。

經濟部長哈柏克上周曾表示，德國政府可能被迫壓縮原本補貼的承諾，「降低...某些不符合最嚴格碳中和和經濟安全定義計畫的優先順序」。哈柏克為解決這個問題，甚至取消原訂到杜拜參加聯合國氣候峰會的行程。