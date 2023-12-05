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全球製造業者庫存4年增30% 還面臨美中消費放緩展望

編譯葉亭均／綜合外電
日本機械手臂大廠發那科（Fanuc）在美國工廠的機器手臂存貨。(路透)
日本機械手臂大廠發那科（Fanuc）在美國工廠的機器手臂存貨。(路透)

即便供應鏈已恢復正常，但全球大型製造業者仍在努力削減疫情期間積累的庫存，整體而言，這些存貨總值比四年前增加了近30%，此時中國等市場的經濟疲軟、需求減退。

根據日經亞洲引述QUICK-FactSet的數據，基於4,353家企業的資料，截至9月的庫存總值達到2.12兆美元，較2019年12月（即新冠疫情前）的水準高出28%。

許多企業在疫情期間建立庫存，做為因應供應鏈受干擾的策略。在今年3月，全球大型製造業者的庫存總值為2.2兆美元，為十年來最高，儘管努力削減過剩庫存，但9月的數字仍比一年前增加2%。

庫存是經濟景氣的領先指標。存貨周轉速度緩慢，可能會抑制疫後的全球經濟成長。

在7月至9月的一季，企業需要87.2天來處理存貨，若不計2020年4月至6月一季（當時疫情導致銷售銳減），這是十年來最久的處理存貨時間。

存貨周轉期尤其長的產業包含工業機械，周轉時間為112天，是十年來最長，另外，控制器等電子設備存貨周轉時間達到140天。在大約40個產業中，逾70%上季的存貨周轉期比一年前更長。

在大陸市場的銷售減緩，是拖累許多企業的因素。例如日本機械手臂大廠發那科（Fanuc）指出，由於大陸資本支出仍處在「觀望模式」，目前工廠自動化設備的庫存調整比預期還要久；空調設備大廠大金工業（Daikin Industries）表示，由於房地產行業環境艱困，整個產業一直難以清掉經銷商的庫存。

歐洲經濟也出現降溫跡象，衝擊到瑞典工業機械製造商Sandvik等業者。該公司說，現在仍不清楚庫存調整要持續多久。日本營建設備製造商小松（KOMATSU）的歐洲經銷商庫存也很高，訂單已減少。

即便在經濟相對強勁的北美，日本三菱電機的空調和家電部門銷售也下滑，原因是經銷商庫存還很多。美國Cummins公司也因同樣因素，面臨營建設備引擎銷售減緩。

過剩的庫存對現金流造成壓力。以數據可進行比對的4,076家企業而言，他們最近期的年度淨利總額為9,459億美元，較疫情前水準上升42%。然而，營運現金流成長速度較為緩慢，成長24%至1.38兆美元，受庫存因素的拖累總計達2,500億美元。

目前仍不清楚全球製造業者的高庫存情況會維持多久，原因是大陸政府刺激措施的影響仍不明朗，而且美國消費者支出減緩的疑慮開始浮現。

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