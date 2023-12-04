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印度股市牛氣沖天 市值逼近4兆美元 將挑戰港股老4地位

編譯黃淑玲／綜合外電
隨著散戶投資人迅速增加與外資流入，印度股市牛氣沖天，市值首次逼近4兆美元大關。(路透)
隨著散戶投資人迅速增加與外資流入，印度股市牛氣沖天，市值首次逼近4兆美元大關。(路透)

隨著散戶投資人迅速增加與外資流入，印度股市牛氣沖天，市值首次逼近4兆美元大關，成為全球市值第五大股市，將挑戰香港的第四名地位。

彭博資訊彙編的資料顯示，自2020年3月新冠疫情大爆發時的低點以來，在印度證交所掛牌的上市證券市值，截至4日已增加兩倍至3.996兆美元，逼近4兆美元。彭博資訊數據顯示，港股4日市值為4.671兆美元。

印度股市4日引領亞股上漲，基準的國家交易所（NSE）Nifty 50指數跳漲2.1%，因為印度總理莫迪的執政黨贏得關鍵的三個邦級選舉，在明年國會大選前強化莫迪的地位，有利掃除政治風險，維持印度政策的延續性，促使投資人加碼押注。

做為全球成長最快的主要經濟體，印度已把自己定位為可讓全球投資人和跨國公司認可的中國大陸以外替代選項，催動股市盛宴。外資今年以來已投入超過150億美元到印度市場，國內散戶投資熱潮也穩定提供助力。Nifty 50指數今年來已上漲14%，邁向史無前例的連續第八年上漲。

在全球成長放緩之際，印度經濟成長鶴立雞群，上季國內生產毛額（GDP）年增7.6%，在中國大陸經濟疫後復甦緩慢、與西方摩擦增加之際，進一步提高印度的吸引力。MSCI印度指數今年來表現勝過MSCI新興市場指數超過10個百分點，也有望連續第三年超過MSCI中國指數逾20個百分點。

印度近來的股市火熱，也可歸功於首次公開發行股票（IPO）熱潮，最近一些新掛牌公司股價都大漲。摩根大通策略師團隊指出，除了結構性的承諾之外，印度股市近期的利多為熱絡的經濟活動數據、令人印象深刻的企業獲利、油價下跌、以及強勁的資金流動。

但印度的風險可能來自股市價位偏高。好幾位投資人都憂心，市場估值過高與印度交易太過擁擠，提高了行情拉回的機率，而且許多印度散戶聽從未經授權理專顧問或社群媒體網紅的建議，可能引發市場監管當局的疑慮。

印度 投資 疫情

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