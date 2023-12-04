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比特幣繼續漲破42000美元 今年漲幅超過150%

連漲可能過頭 科技股遭拋售

連漲可能過頭 科技股遭拋售

財經新聞組／即時報導
隨著股市停滯，比特幣本周開始上漲。比特幣突破4.1萬元大關，創下19個月新高。(路透)
隨著股市停滯，比特幣本周開始上漲。比特幣突破4.1萬元大關，創下19個月新高。(路透)

美股收跌，投資人質疑市場在連續5周上漲後是否有些過頭。

道瓊工業指數下跌41.06點或0.11%收3萬6204.44點。史坦普500指數下跌24.85點或0.54%至4569.78點。那斯達克指數下跌119.54點或0.84%至1萬4185.49點；投資人拋售了今年來引領市場上漲的大型科技公司股。

隨著股市停滯，比特幣和黃金本周開始上漲。比特幣突破4.1萬元大關，創下19個月新高，而黃金則達到史上最高名目盤中水平。

隨著比特幣上漲，Marathon Digital和Riot Platform都上漲超過8%。MicroStrategy和Coinbase分別上漲6.74%和5.48%。

阿拉斯加航空集團(Alaska Air Group)同意以19億元收購競爭對手夏威夷航空(Hawaiian Airlines)，以擴張西岸版圖；股價下跌14.24%。

4日的走勢代表市場在經歷強勁走升後的回檔。科技股走勢掙扎，輝達下跌2.58%，而微軟和Meta均下跌超過1%。

合眾銀行資產管理公司資深投資策略師海林表示：「消化是當今流行語。」「今天下跌的類股基本上都是在過去11個月大部分時間裡引領市場的類股。」

史指1日創下2022年3月以來最高收盤價，今年至今漲幅接近20%。藍籌道指今年上漲超過9%；而以科技股為主的那指2023年上漲了35%。

這3個指數均連續上漲5周。也是道指自2021年以來首次出現如此長連漲周數。

美股自10月以來反彈，投資人越來越押注聯準會明年將開始降息。即使聯準會主席鮑爾上周試圖壓低降息預期，聲稱現在預期政策放鬆「為時過早」，但投資人仍維持這個信念。

11月是道數30支股票自2022年10月以來表現最佳單月。史指和那指均創下2022年7月以來最大單月漲幅。

雖然主要股指下跌，但小型股表現仍佳。羅素2000指數上漲1.04%。

Raymond James表示，證據顯示年底的強勁反彈是由空頭回補推動的。

這家華爾街公司策略師在報告中表示：「空頭部位為這次反彈提供了動力，而這種動力正在耗盡。」

他們指出，過去一個月史指成分股空頭部位與報酬的30天相關性大幅上升。當放空者回購股票以平倉以試圖限制損失時，就會發生空頭回補，這也會進一步推高證券價格。

Raymond James表示：「我們懷疑在達到今年稍早時出現的相關極端值之前，空頭回補可能還需要1-2周的時間。」

道指跌幅窄於其他兩大指數，部分原因是一群上漲的個股帶動。

道指僅下跌0.11%。相較之下，史指和那指2023年表現都較佳，但4日收盤時分別下跌0.5%和0.8%。

道指表現出色的部分原因是3M上漲3.6%，默克(Merck)、Nike和家得寶(Home Depot)上漲超過1.3%。這些漲勢有助於抵消市場拋售。

即使如此，隨著大盤陷入困境，道指最終仍下跌。英特爾和Salesforce表現最差，兩者下跌逾3%。

奧本海默資產管理公司對本季的市場反彈感到鼓舞。

分析師史托茲福斯(John Stoltzfus)在最新報告中寫道：「我們對股市保持樂觀，並認為各行業和市值的股市漲勢擴大是一個建設性的發展。」

報告指出，第3季獲利結果強於預期，獲利較上年同期成長4.5%，營收成長1.9%。史指11個類股中有8個獲利出現正成長，其中通訊服務、非必需消費品、金融和科技業等4個產業的獲利均達到兩位數成長。

他寫道，目前從10月低點開始反彈是具建設性的，並補充說，當然，這也引發一些擔憂，即第4季的上漲可能使股市達到超買水平。

這位分析師表示：「我們並沒有變得悲觀，但要記得，從年底開始強勁反彈的趨勢是，在明年第1季或第2季，如果沒有害怕錯過(FOMO)，任何獲利回吐的催化劑都會受到一些質疑。」

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