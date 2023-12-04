流入貨幣市場基金的資金狂潮 將持續奔向2024

今年來約有1.19兆美元流入美國貨幣市場基金，專家指出，這股資金洪流將會持續至2024年。本報系資料庫

貨幣 市場基金經理人認為，2023年創紀錄的資金流入不會結束，因為希望利用多年來最高殖利率 的投資 人不斷投入現金，這股資金狂潮將持續奔向2024年。

根據流量追蹤機構EPFR的數據，自今年1月1日以來，在聯準會（Fed）積極升息的推動下，接近1.19兆美元湧入美國貨幣市場基金，與2022年少得可憐的資金流入天差地遠，也遠高於2012~2022年的年平均淨流入的1,790億美元。

英國金融時報（FT）指出，貨幣基金通常持有包括政府債務在內的短期資產，隨著央行緊縮貨幣政策，政府公債的殖利率迅速攀升。

根據最新數據，光是10月31日至11月30日期間，流入貨幣基金的資金就超過2,570億美元，這是自3月銀行業動盪引發普通存款帳戶外逃以來最大的單月流入量。 儘管市場預期聯準會在這個周期已不再升息，並且最快會在春季調降借貸成本，但資金仍持續流入。

上周五（11 月29日）貨幣市場基金的資產規模，創下5.8兆美元的歷史新高。現在，包括高盛（Goldman Sachs）和Federated Hermes在內的主要基金公司預測，在機構投資人試圖在利率穩定且聯準會開始降息之前鎖定報酬的推動下，這股資金洪流將持續到2024年。

資產規模達7,150億美元的Federated Hermes執行長Chris Donahue說，貨幣市場基金有可能再流入1兆美元，而非流出1兆美元。

值得注意的是，今年流入美國貨幣市場基金的資金，大部分是來自散戶而非企業財務主管、共同基金和保險公司；後者通常在利率上升時直接投資國庫券和其他短期債務工具，因為可以更立即掌握殖利率的漲勢。

但投資公司協會（ICI）的副首席經濟學家丹東紐維茲表示，這種情況會改變 ，「一旦聯準會停止（升息）並繼續暫停（升息），利率就會趨於平穩」， 那麼機構投資人就會被貨幣市場基金所吸引，因為它們確實具有與基本短期投資工具相同的收益率，並且為機構投資人提供了大量的多元化投資」。