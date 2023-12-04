我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國稅局打擊「員工留任稅收抵免」造假 但防不了金流

美軍：魚鷹機墜日本外海 已發現5具遺體

美國有望批准ETF交易 比特幣衝破4萬美元大關

中央社首爾4日綜合外電報導
比特幣。(路透)
比特幣。(路透)

比特幣今天漲破4萬美元，為去年5月以來首次，原因是外界認為，美國有望開放全球市值最大加密貨幣比特幣進行更廣泛的交易。

法新社報導，隨著外界對美國監管機構將允許比特幣指數股票型基金（ETF）上市的期望愈來愈高，比特幣這種數位資產今年一路飆升，漲幅近150%。

比特幣現貨ETF若上市，這些基金將追蹤比特幣的價格，允許大眾在不直接購買這種加密貨幣的情況下進行投資

風險投資基金Token Bay Capital創辦人加斯馬拉里安（Lucy Gazmararian）告訴彭博：「美國資本市場的機構資金將有一個合法、合規的管道…人們對此期望非常高，認為這將把比特幣推向新的高度。」

比特幣的交易價格在格林威治標準時間今天4時左右（美東時間昨晚11時）超越4萬700美元。

雖然比特幣仍遠低於2020年近6萬9000美元的歷史最高值，但這次漲勢標誌著加密貨幣產業在經歷備受矚目的醜聞和崩盤後出現復甦。

美國證券管理委員會（U.S. Securities and Exchange Commission）正在重新審查加密貨幣資產管理公司灰度（Grayscale）的比特幣現貨ETF申請，以及來自資產管理公司貝萊德（BlackRock）和方舟投資（ArkInvest）等其他集團的申請。

證管會最遲將會在1月10日前對方舟投資的申請做出首項決定。

比特幣 投資 貨幣

上一則

英特爾西門子達3年協議 攜手改善製造及能源效率

延伸閱讀

美前駐玻利維亞大使被捕 遭控為古巴政府工作

美前駐玻利維亞大使被捕 遭控為古巴政府工作
日媒：美提升嚇阻中 計畫明年在印太部署陸基中程飛彈

日媒：美提升嚇阻中 計畫明年在印太部署陸基中程飛彈
1枚比特幣漲到10萬美元？2大原因支撐 但小心1事

1枚比特幣漲到10萬美元？2大原因支撐 但小心1事
比特幣復活 衝破40000美元大關 去年5月以來僅見

比特幣復活 衝破40000美元大關 去年5月以來僅見

熱門新聞

羅傑斯表示，雖然美股上漲，但全球經濟未脫離困難時期，好時光要結束了。（路透）

傳奇投資人羅傑斯示警 「好時光」快要結束了

2023-12-01 01:52
微軟共同創辦人蓋茲（見圖）也愛高股息，他每年靠一個組合笑納4億6,450萬美元股息。(路透)

比爾蓋茲也愛高股息 這五檔股票每年讓他笑納4億股息

2023-11-28 11:27
Nvidia執行長兼共同創辦人黃仁勳卻表示，他還在擔心市值現為約1.19兆美元的輝達，有一天可能會倒閉。（路透）

輝達股價跳漲200%、市值衝破1兆美元 黃仁勳：每天都帶著倒閉的憂慮起床

2023-11-30 06:19
麥格理說，美國經濟的GDP增速遠遠超越GDI，並非好兆頭。 （路透）

美國經濟不妙？金融海嘯爆發前警訊閃現 專家示警「恐比預期糟糕」

2023-12-01 06:22
瑞典電池新創業者Northvolt表示在鈉離子電池技術方面有了新突破。(路透)

讓鋰電池閃一邊？鈉離子電池預告產業面臨新一波變革

2023-11-27 00:41
疫情以來的超額儲蓄，可能在這個假期購物季就用完了。（路透）

疫情以來花錢不眨眼的趨勢 可能到此為止

2023-11-26 20:28

超人氣

更多 >
華人區商場又爆打砸搶 現場混亂「大家都在逃跑 」

華人區商場又爆打砸搶 現場混亂「大家都在逃跑 」
泡麵之神公布 「台灣最強泡麵TOP10」這兩款奪冠亞軍

泡麵之神公布 「台灣最強泡麵TOP10」這兩款奪冠亞軍
「堂兄殺人了」紐約皇后區家庭悲劇 5死…2警察被砍傷

「堂兄殺人了」紐約皇后區家庭悲劇 5死…2警察被砍傷
護理師逆勢創業 台式「小滿飯糰」在矽谷異軍突起

護理師逆勢創業 台式「小滿飯糰」在矽谷異軍突起
紐約3歲華童被撞亡 20歲司機竟無駕照 還有大量黑歷史

紐約3歲華童被撞亡 20歲司機竟無駕照 還有大量黑歷史