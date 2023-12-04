美國有望批准ETF交易 比特幣衝破4萬美元大關

比特幣。(路透)

比特幣 今天漲破4萬美元，為去年5月以來首次，原因是外界認為，美國有望開放全球市值最大加密貨幣 比特幣進行更廣泛的交易。

法新社報導，隨著外界對美國監管機構將允許比特幣指數股票型基金（ETF）上市的期望愈來愈高，比特幣這種數位資產今年一路飆升，漲幅近150%。

比特幣現貨ETF若上市，這些基金將追蹤比特幣的價格，允許大眾在不直接購買這種加密貨幣的情況下進行投資 。

風險投資基金Token Bay Capital創辦人加斯馬拉里安（Lucy Gazmararian）告訴彭博：「美國資本市場的機構資金將有一個合法、合規的管道…人們對此期望非常高，認為這將把比特幣推向新的高度。」

比特幣的交易價格在格林威治標準時間今天4時左右（美東時間昨晚11時）超越4萬700美元。

雖然比特幣仍遠低於2020年近6萬9000美元的歷史最高值，但這次漲勢標誌著加密貨幣產業在經歷備受矚目的醜聞和崩盤後出現復甦。

美國證券管理委員會（U.S. Securities and Exchange Commission）正在重新審查加密貨幣資產管理公司灰度（Grayscale）的比特幣現貨ETF申請，以及來自資產管理公司貝萊德（BlackRock）和方舟投資（ArkInvest）等其他集團的申請。

證管會最遲將會在1月10日前對方舟投資的申請做出首項決定。