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貨物通縮回來了 通膨可望重返至2%

編譯劉忠勇／綜合3日電
美國家電、家具、二手車在內部分貨物價格開始下跌。(路透)
美國家電、家具、二手車在內部分貨物價格開始下跌。(路透)

美國家電、家具、二手車在內部分貨物價格開始下跌，經濟學家認為，貨物通縮的情況有利整體通貨膨脹最快在明年下半年即可回到聯準會（Fed）所設定的2%目標。

根據商務部上周四發布的數據，耐久財相較於去年同期的價格已連續五個月下降，10月相較2022年9月的高峰下跌2.6%。

影響所及，不計波動性較大的食品與能源的核心通膨已經下滑，由Fed青睞的個人消費支出（PCE）物價來看，10月為3.5%，低於2022年9月的5.5%。

房租和汽車保險這類服務的價格繼續上揚，但增幅有所放緩。10月年增率為4.4%，緩於9月的4.7%，但仍遠高於疫情前的漲幅。

整體經濟通縮相當罕見，通常視為需求停滯或嚴重衰退的徵兆。不過，特定類別的通縮倒是司空見慣。在疫情之前的1995年到2020年，耐用財價格年均下跌了1.9%，這是因為全球化將生產轉移到低工資國家，生產效率提升也降低了成本。

舊金山聯邦準備銀行經濟學家Adam Shapiro的研究發現，工廠關閉或貨運延遲等供應所造成供應中斷的情況，約占2021年和2022年通膨的一半漲勢。

從紐約聯邦準備銀行彙編的一份指數來看，如今供應鏈運作相當順暢。同時，由於Fed升息，需求面受到壓制。消費者10月經調整通膨之前的支出成長0.2%，是5月來最弱增幅。

價格等於投入成本—勞動力、原料、資本—再加上利潤。貨品價格上揚，部分反映工資和能源在內投入成本變高。但也反映有限的供給加上強勁的需求，使業者有擴大利潤的空間。這也表示一旦這些條件減弱，價格和利潤都會回落。

UBS的經濟學家Alan Detmeister說：「如果你認為是供應的問題推高了價格，那麼只要供應問題緩解，應該會將價格推回至該有的均衡點。」

譬如，由於半導體短缺影響了新車生產，導致車價在2022年第1季較前一年上漲大約13%。汽車製造商那一年也大賺一筆。

瑞銀預測美國2024年第4季通膨將降至1.7%，也預測明年將會出現經濟衰退。

利潤 疫情 商務部

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