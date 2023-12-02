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前「債王」葛洛斯押對利率期貨 成債市暴漲大贏家

編譯黃淑玲／綜合外電
債券投資巨人品浩（PIMCO）共同創辦人葛洛斯（Bill Gross），曾有「債券天王」之稱。 路透
債券投資巨人品浩（PIMCO）共同創辦人葛洛斯（Bill Gross），曾有「債券天王」之稱。 路透

曾有「債券天王」之稱的葛洛斯（Bill Gross）是這波美國債券市場突然暴漲的大贏家之一。這位全球最大債券基金品浩（PIMCO）的前老大，在10月下旬的利率押注大有斬獲。

彭博資訊報導，葛洛斯一如往常，先在社群平台X上宣布自己在一個相對隱晦的市場角落押注，方式是大量買入密切跟蹤美國聯準會（Fed）政策路徑預期的短期利率期貨。隨著交易員押注聯準會降息幅度的交易越來越盛行，這些期貨也大幅上漲。

葛洛斯透過發言人證實，他買入了3,000份3個月期、與有擔保隔夜融資利率（SOFR）掛鉤的2025年3月合約。根據彭博計算，基於周五的價格，獲利可能已經超過500萬美元。

美國就業數據降溫，加上消費者通膨數據疲軟，令債券多頭在上個月獲益匪淺。聯準會主席鮑爾和其他官員的鴿派言論更推升漲勢。彭博數據顯示，市場價格目前反映聯準會2024年將降息約1.3個百分點，預期第一次降息時間將是明年5月政策會議。

葛洛斯1970年代初與他人共同創立PIMCO，獲得了「債王」稱號。巔峰時期，他的主要投資基金管理著逾2,900億美元資產。彭博說，在葛洛斯被迫離開Pimco將近十年後，他的觀點仍然吸引市場極大興趣，無論是那些尋求真正投資思路的人，還是僅僅是出於幸災樂禍的目的。

最近幾天葛洛斯押注的期貨合約，周三上漲至9月1日以來最高水準，且成交量創今年第二高。在本周上漲之前，數據顯示，避險基金持有的SOFR合約淨多頭部位創歷史新高。同時，在現貨市場，摩根大通的最新調查顯示，公司最活躍的美國公債客戶對債市看漲程度，達到該調查歷史最高。

債券 聯準會 降息

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