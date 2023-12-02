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鮑爾談話未影響市場多頭氛圍 美股、美債溫和上揚

編譯任中原／綜合外電
鮑爾的談話並未影響市場的多頭氛圍，美股、美債仍溫和上揚。（美聯社）
鮑爾的談話並未影響市場的多頭氛圍，美股、美債仍溫和上揚。（美聯社）

美國聯準會（Fed）主席鮑爾1日對金融市場火熱的降息預期場澆了一盆冷水，表示現在就排除進一步升息，或開始討論降息，時機仍「不成熟」。不過鮑爾的談話並未影響市場的多頭氛圍，美股、美債仍溫和上揚。

鮑爾在演說時指出，「現在就信心十足地斷定我們的政策立場已經達到具有充分約束力，或猜測政策可能於何時放鬆，還並不成熟」。

鮑爾重申，Fed「準備進一步緊縮貨幣政策，如果情況適當」；儘管他明確表示目前的政策「的確具有相當的約束力」，且Fed之前升息的全面性效應尚未實現。Fed將密切監視經濟數據，「讓數據來顯示適當的路徑」。

他指出，「儘管過去幾個月通膨下降的數據令人歡迎，但要達到2%通膨目標，還必須持續進步」。

芝加哥區聯邦準備銀行總裁古斯比（鴿派，今年有投票權）1日也表示，目前「沒有證據」證明通膨率將止步於3%，並預測通膨率將朝向2%下降。截至10月為止，Fed重視的個人消費支出（PCE）核心平減指數年升率為3.5%。

鮑爾發表談話之後，金融市場牛氣並未消退，2年期公債殖利率降到4.54%，10年期降到4.20%，標普500指數及那斯達克100指數都上漲逾0.5%。聯邦基金利率期貨市場預期Fed最早於3月開始降息的機率達到70%。

儘管Fed持續維持利率不變，但由於經濟及通膨展望高度不確定，且官員擔心股債大漲會使金融情勢趨於寬鬆，使Fed目前仍持審慎態度，仍不願更明確地暗示利率已到頂峰，並討論降息的章程；必須更多通膨數據顯示下降趨勢，才會考慮降息。

鮑爾 降息 殖利率

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