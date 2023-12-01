延續11月漲勢…道指飆300點 史指收今年新高

美股11月的漲勢延續到了12月。(路透)

史坦普500指數飆升至2023年收盤高點，將11月的漲勢延續到了12月。

道瓊工業指數上漲294.61點或0.82%，收3萬6245.5點。史指上漲26.83點或0.59%，收4594.63點。以科技股為主的那斯達克指數上漲78.81點或0.55%，至1萬4305.03點。

道指也再創新高，2023年漲幅接近9.4%。前一日道指創下2023年新高，並達成一年多來最佳單月走勢。

史指收在2022年3月以來最高水平。將大盤指數推至如此高點的股票包括Ulta Beauty和Boston Properties，分別上漲10.81%和11.08%。派拉蒙上漲9.81%。

聯準會 主席鮑爾反駁了市場對未來降息 的預期，聲稱現在「滿懷信心地得出結論」貨幣政策「足夠限制性」的結論還「為時過早」。

即使鮑爾發表了保守言論，但隨著股市上漲，殖利率 仍下跌，因為交易員將其解讀為聯準會至少已完成升息的訊號。10年期公債殖利率下跌13個基點至4.21%。

Edward Jones資深投資策略師馬哈詹(Mona Mahajan)表示，「這裡有三頭馬車。首先是通貨膨脹；其次是聯準會似乎可能採取觀望態度；第三是經濟開始降溫，但速度非常緩慢。」「這幾乎就像金髮女孩的冷卻一樣。不太熱。 不太冷，這正是市場正在接受的。」

他補充說，市場似乎已經消化了降息的影響，但降息要到2024年下半年才會出現。

11月的大漲部分是由於交易員開始相信聯準會已經完成升息，甚至可能在明年上半年開始降息。聯準會將於12月13日決定利率。

11月美股走勢井噴反彈，結束3個月的連續下跌。史指和那指分別上漲8.9%和10.7%，創2022年7月以來的最佳單月表現。道指飆升8.8%，創2022年10月以來的最佳單月表現。

本周史指上漲0.77%，道指上漲2.4%，那指上漲0.38%。這也是主要股指連續第5周上漲。

12月通常股市走勢強勁，總統選舉前的12月通常會帶來巨額回報。

Crossmark Global Investments投資長道爾(Bob Doll)表示：「這是一個季節性強勁的時期。」「如果市場仍然相信聯準會已經解決了通膨問題並且明年將降息，經濟會好起來，獲利也會好，至少這是目前的共識，那麼這就足以讓股市走高。」

美國商銀認為，指標史指可能在明年年底前達到5000點，因為華爾街已過了「宏觀不確定性最大」的點。

分析師哈里斯(Derek Harris)在最新的報告中寫道，市場已經「吸收了重大的地緣政治衝擊」，聯準會至今已藉由2023年升息有效地幫助抑制了通膨。最新目標代表史指還有上漲約10%的空間。

哈里斯寫道：「宏觀信號混亂，但今年獲利有所增加。」「我們看漲不是因為預期聯準會會降息，而是因為聯準會已經取得的成就。企業已經適應了更高的利率和通貨膨脹。」

那指本周上漲0.38%。PDD Holdings是表現最好的個股之一，股價本周上漲22.34%。Workday和Crowdstrike也取得巨大勝利，分別上漲15.17%和11.97%。

其他主要贏家包括Palo Alto Networks和Lululemon Athletica，本周分別上漲11.3%和8.5%。

部分科技巨頭表現不佳，Alphabet和Meta Platforms均下跌約3%。輝達下跌2.17%，而Marvell Technology則下跌5.1%。

即使近期股市上漲，但某些分析師對整體經濟健康狀況仍持謹慎樂觀態度。

美國供應管理協會(Institute for Supply Management)早盤時公的數據顯示，美國11月製造業仍處於低水平，上個月製造業PMI持平於46.7。11月是PMI連續第13個月低於50，代表製造業放緩。