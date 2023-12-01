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這4種東西太常洗 破壞質料和觸感

巴拿馬運河壅塞 亞洲LPG行情急漲

編譯任中原／綜合外電
美國液化石油氣（LPG）最近在亞洲的行情一飛沖天，在當前國際油價走低的情況下尤其詭異。(路透)
美國液化石油氣（LPG）最近在亞洲的行情一飛沖天，在當前國際油價走低的情況下尤其詭異。(路透)

美國液化石油氣（LPG）最近在亞洲的行情一飛沖天，在當前國際油價走低的情況下尤其詭異。布蘭特油價從9月中以來每桶已經下跌約9美元，即下跌10%，但亞洲市場丙烷LPG僅下跌3%，11月底的行情約每公噸665美元。反觀美國的基準LPG價格在同期間已大跌16%。

美國與亞洲市場的價格差距如此之大，罪魁禍首是巴拿馬運河壅塞持續惡化，阻礙美國LPG輸往亞洲。氣候乾燥導致運河水位下降，妨礙貨輪通行。正常情況下每天可通過40艘貨輪，10月時減少到30艘，11月更減到25艘。

更嚴峻的是運河管管理局將LPG專用船排在優先順序的最末位，比客輪、貨櫃輪及LNG輪都低，迫使一些LPG貨輪改走蘇伊士運河，或繞道南非好望角，再駛往亞洲，使運輸成本大增，也使日本及中國大陸等市場的LPG到岸價格大幅升高。

船東則是這場危機的大贏家。11月底超大型LPG運輸船從休士頓到中國（日本）航線的每日租船費率已漲到每公噸222美元，比8月初的價格大漲35%。

亞洲是LPG的最大進口地，美國則是最大出口國。過去幾年來需求成長最大的是中國大陸的石化業，用LPG作為原料，另外印度的需求量也快速增加。但由於運河壅塞，今年冬天取暖需求旺季時LPG缺貨及漲價的勢頭將更加嚴重，而運費也將進一步上漲。

運河管理局已經宣布，明年元月每日貨輪通行量將減到20艘，2月再減到18艘。

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