兼賺價差和股利 老債王葛洛斯點名這兩支2024潛力股

曾有「債券天王」之稱的PIMCO共同創辦人葛洛斯認為，今年跌幅深重的抵押型REITs，明年股價可望翻揚，並提供誘人的殖利率，堪稱兩全其美的投資。(路透)

美國通膨降溫驅策聯準會（Fed）明年春季開始降利率的希望增濃，觸動基準的美國10年期公債殖利率 從10月逾5%摔到4.3%附近，美股史坦普500指數11月則躍漲8.9%。意思是，利率下滑有利股票投資 人，對尋求收益的投資人機會不再了嗎？

別擔心，債券投資巨人品浩（PIMCO）共同創辦人葛洛斯（Bill Gross）提供兩全其名的解決之道：投資抵押型不動產投資信託（mortgage REITS），既可賺股價上漲的資本利得，也能坐收可觀的股利殖利率。

MarketWatch報導，曾有「債券天王」之稱的葛洛斯在社群平台X（昔稱推特）上發文表示，他瞧見抵押型REITs潛在投資良機。他特別點名兩家公司，即Annaly Capital Management（代碼：NLY）和AGNC投資公司（AGNC），認為兩者可望受惠於美債殖利率下滑。

不過，葛洛斯提醒投資人，由於這兩支股票2023年迄今表現差勁，Annaly年初以來大跌14.3%，AGNC也暴跌14.8%，可能在年底前遭遇一些稅損壓。

話雖如此，這兩支股票2024年股價可能翻升10%，附帶5%上下的殖利率。況且，抵押型REITs還提供另一好處：稅務優惠。

之前，利率走高給抵押型REITs帶來三重衝擊。一、Fed一連串升息，推升了所謂零風險的美國公債投資魅力，連帶削弱了抵押型REITs的相對吸引力；二、Fed猛烈升息傷害不動產市場，特別是商用不動產，造成貸款違約風險升高；三、Fed縮減資產負債表規模，減持抵押擔保證券（MBS），也讓REITs類股慘遭投資人嫌棄。

但現在，不光是葛洛斯，瑞銀集團（UBS）9月中旬也發布報告，調升Annaly和AGNC的股票投資展望，從「中立」升級到「買進」。

「不動產投資信託」（REITs）指的是持有、通常也經營不動產或不動產相關資產的證券。買進REITs讓投資人能參與這個事業，同時無需直接投入這個資本密集的產業，且能免除購買不動產或不動產相關金融資產所需涉及的複雜法律麻煩。「抵押型REITs」投資房貸和相關金融資產，例如MBS。

對追逐收益的投資人而言，REITs特別吸引人的地方，是必須把90%的應稅所得支付給股東。換句話說，配發的股利可能很誘人，那正是讓注重收益的葛洛斯興奮之處。