排在台灣之後 還有這個小國驅動Nvidia 15%營收

新加坡吉寶（Keppel）資料中心的營運管控中心。（路透）

輝達 （Nvidia）呈報給美國證管會（SEC）的申報文件顯示，輝達上季27億美元營收中，約15%來自新加坡 ，排名第四，原因可能是當地資料中心蓬勃發展。

CNBC報導，輝達上季最大營收來源為美國，占34.77%，台灣以23.91%的比率排第二，中國和香港占比為22.24%，命列第三，新加坡居第四。

輝達上季來自星國的營收比去年同期大增404.1%，遠高於輝達整體營收年增率205.5%。曾任淡馬錫數位創新主管、以及新加坡政府投資公司數位策略與架構主管的Sang Shin說：「一個小型城市國家要用這些晶片做什麼？當然是打造資料中心！」「因為新加坡穩定且安全，擁有許多人才，數位基礎建設堅實。政府政策也有利數位與數據服務。」

Maybank證券公司分析師Jarick Seet也高度認為，原因是資料中心，新加坡有很多資料中心與雲端 服務供應商，「這些晶片也可能是被送到新加坡，與其他產品進行最後組裝，然後再出口到其他國家」，也可能被用於人工智慧（AI）、運算及電動車。

輝達的同一份申報文件也揭露，上季80%營收來自資料中心部門，「雲端服務供應商約驅動半數資料中心營收，消費者的網際網路業者和企業則占另一半。」輝達並未依事業部門列出新加坡營收。

花旗集團上月指出，新加坡有一家特定消費者網路業者在第3季採購資料中心解決方案，安裝到位於新加坡的資料中心，最近新加坡在東南亞裝設資料中心的特殊雲端服務供應商這塊領域也是日漸成長。

星國去年1月解除2019年一項暫停釋出土地供資料中心使用的命令，今年7月也核准微軟等廠商開發新的資料中心計畫。截至去年1月，新加有70多家營運中的資料中心，占東南亞國家中心總量能60%。

戴德梁行報告顯示，新加坡在全球資料中心市場排名第三，僅次於並列第一的美國北維吉尼亞和波特蘭地區，香港位居第四。