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戴爾營收減幅遜預期 財測也差 主因是企業PC需求持續低迷

編譯季晶晶／綜合外電
受企業對個人電腦需求持續低迷影響，戴爾周四公布上季營收降幅遜於市場預期。（路透）
受企業對個人電腦需求持續低迷影響，戴爾周四公布上季營收降幅遜於市場預期。（路透）

受企業對個人電腦（PC）需求持續低迷影響，戴爾（Dell）公布上季營收降幅比分析師預計的更深，而本季營收也低於外界預期。

該公司周四發表聲明，第3季銷售下降10%至223億美元。分析師平均預估230億美元。包括企業和消費者PC銷售在內的客戶解決方案事業群（CSG）銷售下滑11%，遠遠不如市場預期。

財務長Yvonne McGill在業績發表後的電話會議上表示，本季營收將在220億美元左右。但分析師平均預期239億美元。McGill說，PC部門的銷售會有「低個位數下滑」，儘管「CSG需求有些地方已持穩，但PC市場尚未有更廣泛的復甦」。

以PC業務出名的戴爾，今年因為AI伺服器需求激增，吸引了投資人的興趣。截至11月3日的一季，該公司從銷售這些設備得到5億美元營收。本月稍早，戴爾宣布與AI新創公司Imbue達成價值1.5億美元的伺服器供應協議。

上季伺服器營收為46.6億美元，高於分析師平均預估44.3億美元。營運長Jeff Clarke在聲明中說：「受客戶對生成式AI的興趣推動，我們的伺服器和網路業務年增9%。」此一業績表現與競爭對手慧與科技（HPE）形成鮮明對比，HPE周二公布伺服器銷售下降比預期更嚴重。  

戴爾股價在盤後交易下跌大約4%。稍早在常規交易時段小漲1%至75.87美元。由於市場對AI可能促進需求的熱情高漲，該股今年來累漲89%。

過去的18個月，因需求在疫後萎縮，PC製造商受到重創。戴爾的同業惠普（HP）上周公布的財報也平平無奇。儘管如此，分析師還是看到該產業出現生機。IDC在10月一份報告裡寫道，雖然全球經濟依然低迷，PC市場已「走出谷底」。

Clarke的聲明說，戴爾預計在2月開始的新年度，營收會增長。分析師目前預計年銷售額將增加3.5%。

McGill在電話會議上說：「我們預期明年營收將恢復成長，高於長期財務框架。機會在於更廣泛的IT支出復甦，尤其是美國大公司和企業客戶。」

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