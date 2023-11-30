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需求不足 中國11月製造業PMI續跌至49.4

中國新聞組／即時報導
中國11月製造業PMI為49.4，持續處於景氣榮枯線下方，且較前月下降0.1個百分點。（新華社）
中國11月製造業PMI為49.4，持續處於景氣榮枯線下方，且較前月下降0.1個百分點。（新華社）

中國國家統計局30日公布，11月，中國製造業採購經理指數（PMI）為49.4，持續處於景氣榮枯線下方，且較前月下降0.1個百分點，反映中國整體製造業景氣依舊低迷。

中國物流採購聯合會特約分析師張立群指出，11月PMI指數繼續小幅回落，表明經濟回升動能仍需著力加強。反映需求不足的企業占比達到60.55%，需求收縮問題更為突出，是企業生產和採購意願不足的主因。

上海第一財經報導，市場需求不足仍然是當前中國經濟主要困難。財信研究院副院長伍超明分析，房地產市場景氣欠佳，繼續拖累上下游產業鏈。另，全球需求放緩、國內需求不足、預期信心不振也對製造業恢復構成掣肘。

根據中國國家統計局公布的數據，11月，製造業PMI為49.4，較前月下降0.1個百分點。其中大型企業PMI為50.5，較前月下降0.2個百分點；中型企業PMI為48.8，上升0.1個百分點；小型企業PMI為 47.8，下降0.1個百分點。

從分類指數看，在構成製造業PMI的五個分類指數中，生產指數和供應商配送時間指數高於臨界點，新訂單指數、原材料庫存指數和從業人員指數低於臨界點。

生產指數為50.7，比上月下降0.2個百分點，表明製造業生產保持擴張；

新訂單指數為49.4，比上月下降0.1個百分點，表明製造業市場需求有所回落；

原材料庫存指數為48.0，比上月下降0.2個百分點，表明製造業主要原材料庫存量減少；

從業人員指數為48.1，比上月上升0.1個百分點，表明製造業企業用工景氣度略有回升；

供應商配送時間指數為50.3，比上月上升0.1個百分點，表明製造業原材料供應商配送繼續加快。

另，11月，中國非製造造業商務活動指數為50.2，比上月下降0.4個百分點，仍高於臨界點；11月，綜合PMI產出指數為50.4，比上月下降0.3個百分點。

張立群強調，要高度重視需求收縮自我加速機制的作用，重視由於居民收入、企業收入增長乏力導致的消費能力和投資意願不足，進而加重需求收縮的作用。

他呼籲，中國官方應大力增強積極財政政策對政府投資的支持力度，以推動經濟增長加快進入持續回升向好軌道。

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