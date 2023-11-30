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道指大漲520點 創今年新高 為13個月來最佳單月表現

道指大漲520點 創今年新高 為13個月來最佳單月表現

財經新聞組／即時報導
領漲道指的是雲端軟體公司Salesforce，由於第3財季獲利和營收優於預期，股價上漲9.35%。路透
領漲道指的是雲端軟體公司Salesforce，由於第3財季獲利和營收優於預期，股價上漲9.35%。路透

道瓊工業指數上漲至今年新高，更多通膨數據降溫和強勁的Salesforce財報讓道指創下2022年10月以來最佳單月走勢。

道指上漲520.47點或1.47%至3萬5950.89點，超過8月的今年高點。史坦普500指數上漲17.22點或0.38%至4,567.8點；那斯達克指數下跌32.27點或0.23%至1萬4226.22點，投資人在11月領漲的大型科技股中獲利了結。

道指11月收盤上漲8.9%，打破3個月的連跌走勢。11月史指上漲8.9%，那指上漲10.7%，雙雙創下2022年7月以來的最佳單月表現。史指和那指的交易價格較各自2023年高點相差約1%。

Independent Advisor Alliance投資長札卡瑞利(Chris Zaccarelli)表示：「我們在11月看到的許多情況只是意識到經濟仍然表現良好，消費者具有韌性，聯準會按兵不動，這比其他任何事情都重要。」「假設這些情況從現在持續到年底，這是很有可能的，我們認為市場將繼續走高。」

他說，「對於2022年，我們花了很多時間思考出了什麼錯，但沒有花任何時間思考什麼會進展順利。而2023年是一個很多事情都進展順利的故事。」

領漲道指的是雲端軟體公司Salesforce，由於第3財季獲利和營收優於預期，股價上漲9.35%。Salesforce的雲端資料業務營收較去年成長22%，其人工智慧產品Einstein GPT是這項積極報告的幕後推手。醫療保健公司聯合健康集團、嬌生、默克和安進也引領道指走高。

盤前公布的數據顯示，聯準會最喜歡的通膨指標個人消費支出(PCE)物價指數年增3.5%，較上月3.7%的年漲幅放緩。

這是11月一系列積極通膨數據中的最新一個。這些數據讓交易者得出結論，聯準會可能已經完成升息，甚至可能在2024年開始降息。

Carson Group全球宏觀策略師瓦吉思(Sonu Varghese)表示：「最終推動市場發展的是貨幣政策的轉變。」「隨著人們重新增加投資組合並增加股票部位，較低的波動性也可能會推動更多資金進入市場。我們認為再創新高肯定是有可能的。」

10年期公債殖利率上月升至5%以上，令投資人感到恐慌，但隨著通膨數據降溫，本月該公債殖利率暴跌，有助於提振股市人氣。10年期公債殖利率近期上漲逾9個基點至4.363%。

科技股無疑是11月的大贏家，但隨著接近月底，投資人放棄了其中一些押注。

輝達下跌2.85%，但本月仍上漲14.7%。特斯拉11月約回升19.5%後，今日下跌1.78%。Alphabet和Meta分別下跌1.88%和1.52%。

BTIG技術分析師克林斯基(Jonathan Krinsky)表示，小型股、房地產投資信託基金(REITs)和區域銀行在11月取得突破。

SPDR S&P Regional Banking ETF 11月飆漲14.2%，Vanguard Real Estate ETF上漲11.2%，追蹤小型股的iShares Russell 2000 ETF上漲9.2%。在此同時，史指資訊科技指數11月上漲12%，史指上漲8%。

克林斯基在給客戶的信中寫道：「REITs繼續給人留下深刻印象，目前也牢牢高於200日均線。」「區域銀行股走勢圖現在可能是市場上最好的，已在200日均線附近盤整了兩周，並在29日突破並確認了上漲。」

隨著市場再次收到通膨正在消退的訊號，更加堅定聯準會已完成升息並將在2024年大幅降息的押注。

根據芝商所(CME)數據，期貨定價顯示聯邦公開市場委員會12月和1月會議上升息的可能性很小。此外，期貨顯示聯準會明年將降息5次可能性更高，相當於1.25個百分點。

最新經濟數據顯示，核心PCE通膨率降至3.5%，持續申請失業救濟金人數升至2年高點。

好市多表示，該公司11月零售額較去年11月的191.7億美元躍升5.1%，達到201.4億元。

該公司還指出，自2022年11月以來，同期同店銷售額成長了3.5%，而電子商務銷售額成長了9.8%。股價上揚0.83%。

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