歐元區通膨降幅超出預期 ECB降息在望

歐元區11月通膨率降幅大於預期，外界揣測歐洲央行降息將近。 路透

歐元區11月整體通膨降幅超出預期，趨近歐洲央行 （ECB）設定之目標，降息 有望提前開始。

歐盟統計局（Eurostat）11月30日公布的初估數據顯示，歐元區11月消費者物價指數（CPI）年比增長2.4%，增幅低於10月的2.9%，是2021年7月以來最小。華爾街 日報訪調經濟學家原先預估年增2.8%。CPI月比則下降0.5%。

這顯示歐元區通膨正下滑，持續往ECB設定的2%目標前進，幾乎確定ECB的升息周期已結束。路孚特（Refinitiv）的數據顯示，市場目前已認定，ECB將於明年4月降息1碼。

ECB決策官員一直對其放寬貨幣政策的評論相當謹慎，但凱投宏觀（Capital Economics）首席歐洲經濟學家肯寧漢（Andrew Kenningham）在一份研究報告中指出，這波大於預期的通膨降幅，意味ECB宣稱其並未考慮降息的說法，並不可信。

剔除波動幅度較大的能源、食物與菸酒價格之核心通膨，年比增幅4.2%下降至3.6%，低於經濟學家預估的4%；這項數據因可反映潛在通膨趨勢，備受ECB關注。