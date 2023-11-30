美通膨續降 就業也降溫 道瓊觸及今年新高

紐約三大指數在11月最後一個交易日早盤漲跌互見，道瓊一度漲314點，改寫今年新高，但那斯達克綜合指數卻在平盤下震盪走低。路透

美國10月個人消費支出（PCE）降溫，整體及核心通膨指標都明顯下降，顯示經濟趨緩，通膨持續向2%目標趨近，加上失業持續增加，預料聯準會（Fed）12月中會議將不會升息 ，且明年降息 幾成定局。

紐約三大指數在11月最後一個交易日早盤漲跌互見，道瓊一度漲314點或0.9%，至35,744點，改寫今年新高，但那斯達克綜合指數約跌0.5%。費半指數則挫跌約1%，台積電 ADR也跌1%左右。

商務部30日公布，10月名目PCE比9月增加0.2%，符合預估，但遠低於9月時的0.7%增幅（修正數）；經過通膨調整後的實質PCE月增0.2%，略高於預估的0.1%，但低於9月時的0.3%增幅（修正數）。其中產品類實質支出增加0.1%，主因耐久性消費品支出減少，服務類支出則增加0.2%。

評估通膨的重要指標整體PCE平減指數，比起9月持平，但低於預估的0.1%，更低於9月時的0.4%月升幅；比去年同期上升3%，低於預估的3.1%，更低於9月時的3.4%年升幅。

核心PCE平減指數月升0.2%，符合預估，低於9月時的0.3升幅；年升3.5%，也符合預估，但比9月時的3.7%升幅進一步下降。

另外，最新一周（11月25日止）首次申領失業給付人數為21.8萬人，符合預估，比上一周的21.1萬人增加7,000人；前周（11月18日止）連續申領失業給付人數為192.7萬人，比上一周的181.4萬人進一步增加。

經濟學者指出，10月個人消費支出降溫，通膨進一步下降，加上家庭非必需性支出減少，且勞工需求趨緩，失業增加，顯示第4季經濟表現趨於溫和，預料12月13日Fed會議將再度維持利率不變，而升息周期很可能告一段落，明年將開始降息。