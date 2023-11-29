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Fed三官員主張按兵不動 但一鵨派意外主張不應排除升息

編譯劉忠勇／綜合外電
市場普遍預期Fed在12月12-13日開會維持基準利率不變於22年來最高水準。（路透）
市場普遍預期Fed在12月12-13日開會維持基準利率不變於22年來最高水準。（路透）

聯準會（Fed）兩位官員29日主張有理由繼續維持利率不變，但另一位原本鴿派的官員則警告，鑒於通膨居高不下的風險，應繼續保留升息的選項。

今年一直呼籲升息的克利夫蘭聯邦準備銀行總裁梅斯特表示，貨幣政策處於良好形勢，不僅讓央行能保持靈活，也能適當因應不斷變化的前景。此話暗示她支持下個月開會按兵不動。

Fed中率先認為利率觸頂的亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克表示，他漸漸有把握通膨正穩定降溫。但立場鴿派的里奇蒙聯邦準備銀行總裁巴爾金反而沒那麼有信心。他接受CNBC訪問時表示，Fed應保留升息選項以免通膨頑強不退。這三位總裁明年在聯邦公開市場委員會（FOMC）都有表決權。

巴爾金說：「如果通膨自然而然地平穩下降，那就太棒了。」「但如果通膨捲土重來，我認為該在利率方面有更多選項。」

Brown Brothers Harriman紐約外匯策略主管Win Thin說：「巴爾金的表態令人驚訝，他是今年的主要鴿派之一。」

市場普遍預期Fed在12月12-13日開會維持基準利率不變於22年來最高水準。決策者將在會議上更新利率和經濟預測，有助於市場進一步了解明年的潛在政策走向。

Fed發布褐皮書調查表示，因消費者減少非必需品支出，美國經濟景氣最近幾周放緩。

「由於消費者對價格更加敏感，家具和電器等非必需品以及耐久財的銷售平均來看出現下降，」褐皮書說，「旅遊和觀光活動大致良好。」報告也說：「消費信用仍然相當健康，但有些銀行注意到消費者拖欠的情況繳略為上升。」

美國同日公布第3季國內生產毛額（GDP）對上季年率上修為5.2%，是近兩年來最快，但褐皮書指出，最近幾周經濟普遍降溫。四個地區報告出現溫和成長，但其他地區則顯示經濟活動停滯或下降。未來6到12個月的經濟前景也有所趨弱。

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