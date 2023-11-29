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OECD下修全球成長預估 稱世界經濟可能軟著陸

中央社巴黎29日綜合外電報導
OECD在最新經濟展望報告中下修今年全球成長預估，從9月預估值3.0%調降至2.9%。圖為北京中央商務區。美聯社
OECD在最新經濟展望報告中下修今年全球成長預估，從9月預估值3.0%調降至2.9%。圖為北京中央商務區。美聯社

經濟合作暨發展組織（OECD）今天下修全球成長預估，並表示世界經濟明年可能步向軟著陸。OECD同時警告，以哈戰爭可能為全球經濟投下變數。

法新社報導，OECD在最新經濟展望報告中下修今年全球成長預估，從9月預估值3.0%調降至2.9%。

OECD預估明年全球成長將減緩至2.7%，和9月預估值相同。OECD指出，除COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發的第一年以外，明年全球成長年率將是全球金融危機以來最低。

OECD也預估，2025年全球經濟成長料反彈至3.0%，條件是通膨進一步放緩，以及亞洲經濟體維持快速的成長步伐。

OECD首席經濟學家隆巴德利（Clare Lombardelli）在報告引言中表示，OECD預估先進經濟體可望軟著陸，但實際情況仍在未定之天。

OECD依然認為，其預估值短期內有下修風險。

OECD還將美國今、明年經濟成長分別上修至2.4%和1.5%，並預估美國2025年成長將溫和攀升至1.7%。

儘管歐元區成長近乎停滯，但OECD仍維持對歐元區今年成長預估0.6%，2024年成長預估則下修至0.9%。

OECD預測明年日本經濟成長放緩，由1.7%放緩至1.0%，2025年則將小幅上揚至1.2%。

OECD還小幅上修中國今年經濟成長預估至5.2%。

由於房地產危機造成金融壓力和新增就業疲軟，悲觀的消費者傾向儲蓄而非花錢，OECD預估，中國這個全球第二大經濟體2024年成長將減緩至4.7%，2025年進一步減緩至4.2%。

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