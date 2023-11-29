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不敵房市寒冬 歐洲不動產巨人Signa聲請破產

編譯／林聰毅
不敵房市寒冬，歐洲不動產和零售巨人Signa29日宣告破產，成為歐洲房地產崩盤以來最大的受害者。歐新社
不敵房市寒冬，歐洲不動產和零售巨人Signa29日宣告破產，成為歐洲房地產崩盤以來最大的受害者。歐新社

歐洲的不動產和零售巨人Signa在嘗試取得新資金的最後努力失敗後，於29日宣告破產，成為歐洲房地產崩盤以來最大的受害者。

由奧地利地產大亨班科（Rene Benko）掌控的Signa集團，擁有紐約克萊斯勒大廈以及德國、奧地利和瑞士的多個知名建案和百貨商店。

Signa控股在聲明中說，將向維也納法院聲請，在自行管理下啟動破產程序，並開始進行集團的重組。這項聲明說：「目標是在該公司自我管理和可持續重組的架構內有序繼續業務運營。」

由於借貸成本漲幅創歐元區有史以來最大，導致該集團大部分業務所在地德國的房地產價格暴跌。Signa將其問題歸咎於影響其房地產業務的外部因素。該集團的資產估值約270億歐元（290億美元）。

該公司聲請破產，也為德國幾個備受矚目的建案打上了問號，包括一棟高度在德國名列前茅的建築。

Signa在漢堡興建的64層Elbtower摩天大樓，已停止向建商付款，施工也因此停止，在此之前這個建案一直在穩定進行中。Signa在德國其他五個工地也已停止施工。

Signa向包括瑞士寶盛銀行（Julius Baer）在內的銀行大舉借款，該瑞士銀行已揭露其曝險超過6億瑞郎（6.78億美元）。其他貸款機構包括奧地利的奧合國際銀行（RBI）。

知情人士稱，巴伐利亞和黑森兩個德國最富裕邦所支持的地方銀行BayernLB和Helaba，分別向該集團提供了數億歐元貸款。

歐洲最大經濟體德國正陷入房地產危機，利率和營建成本急劇上升迫使一些開發商破產，並使一些交易和營建工程停擺。

多年來房地產業一直是德國經濟的基石，約占五分之一的經濟產值，以及十分之一的就業機會。在低利率的推動下，有數十億美元被投入被認為穩定且安全的房地產領域。現在，利率大幅上漲、交易凍結和價格下跌，一些開發商陷入破產。

德國 房地產 破產

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