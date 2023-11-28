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亞馬遜發表新的雲端AI晶片 速度快四倍 與微軟競爭加劇

編譯葉亭均／即時報導
亞馬遜發表新的雲端AI晶片，圖為亞馬遜宣布Veritone公司是亞馬遜新成立生成式AI中心的合作夥伴。(美聯社)
亞馬遜發表新的雲端AI晶片，圖為亞馬遜宣布Veritone公司是亞馬遜新成立生成式AI中心的合作夥伴。(美聯社)

亞馬遜（Amazon）周二（28日）宣布為自家雲端運算服務推出一款新的AI晶片，此時，亞馬遜與微軟爭搶稱霸AI市場主導地位的競爭加劇。

亞馬遜雲端事業AWS執行長賽利普斯基（Adam Selipsky）在拉斯維加斯的活動上發表Trainium2，這是用於訓練AI系統的第二代晶片。他說，新版的速度是第一代的四倍，而能源效率是兩倍。

幾周前，微軟才宣布推出自家名為Maia的AI晶片。亞馬遜的Trainium2晶片也將與Alphabet旗下Google的AI 晶片競爭，Google從2018年來就已向雲端運算客戶提供其Tensor處理器（(TPU）。

賽利普斯基表示，AWS明年將開始提供這種新的訓練晶片。科技大廠自研晶片愈來愈多的情況，正值市場搶著尋找算力來發展構成類似於ChatGPT這類生成式AI服務的基礎技術，即大型語言模型。

這些雲端運算公司推出自家AI晶片，是要做為AI晶片龍頭輝達（Nvidia）產品的補充。輝達的AI產品在過去一年一直供不應求。AWS周二也表示，將在其雲端服務中提供輝達的最新晶片。

Selipsky 週二也發布了Graviton4，這是該雲端公司的第四款客製化中央處理器晶片，據說它比其前身快了30%。幾週前，微軟宣布了自己的客製化晶片Cobalt，旨在與亞馬遜的Graviton 系列競爭。

賽利普斯基周二也發表Graviton4，是亞馬遜第四款自研中央處理器晶片，處理速度比前一代提高30%。在幾周前，微軟才發表自研晶片Cobalt，目標與亞馬遜的Graviton晶片競爭。

AWS和微軟的晶片都使用來自安謀（Arm）的技術，這是雲端運算正逐漸棄用英特爾、超微（AMD）所製晶片趨勢的一環。甲骨文（Oracle）也在雲端服務中採用來自新創公司Ampere Computing的晶片。

晶片 AI 雲端

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