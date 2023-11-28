中國網路快時尚「希音」 申請IPO明年在美上市

中國網路快時尚品牌「希音」將申請2024年在美國上市。圖為希音設在Forever 21紐約時報廣場旗艦店的節日快閃分店。(路透)

根據華爾街日報(WSJ)報導，中國網路快時尚 品牌「希音」(Shein)已經委託高盛(Goldman Sachs)、摩根大通(JPMorgan Chase)和摩根史坦利(Morgan Stanley)申請2024年在美國上市，可能是近年來最大規模的「首次公開發行股票」(Initial Public Offerings，IPO)。

據了解，總部設於新加坡的Shein已於今年5月增資，預估市值約660億元，並可能透過IPO推高市值，成為手機叫車App「滴滴出行」(Didi Global)以來，中國本土企業最大規模的IPO。

Shein由中國婚紗電商SheInside許仰天(Chris Xu)於2008年在南京創辦，其網購平台推出五元裙子、九元牛仔褲等廉價快時尚，以千軍萬馬之姿輾壓服裝業，歷經11年即擠身全球最大時尚品牌。

WSJ報導指出，Shein市場涵蓋150多個國家，而且美國是最大市場，2022年達成業績230億元、獲利8億元，同時2023年前三個季度營收和獲利雙雙創下新紀錄。

Shein不但是網路服飾零售業龍頭，也進軍第三方市場，成為亞馬遜(Amazon)和中國電商拼多多Temu的競爭對手，同時還收購快時尚品牌Forever21股權以及併購英國星獅集團(Frasers Group)旗下快時尚品牌Missguided。

不過隨著事業版圖疾速擴張，Shein服裝供應鏈 涉及使用新疆 棉花疑慮，引起國會議員關注，白宮指責中國當局在新疆實施種族滅絕，並對多數維吾爾人(Uyghurs)強迫勞動，但北京政府全盤否認。