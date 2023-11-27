中止四周連漲 股指暫作喘息

部分電商股在網購路星期一上漲，其中亞馬遜上漲0.67%。路透

美股下跌，主要股指在連續上漲4周後稍作喘息。

道瓊工業指數下跌56.68點或0.16%至3萬5333.47點。史坦普500指數下跌8.91點或0.2%至4550.43點。那斯達克指數微跌9.83點或0.07%至1萬4241.02點。

華爾街經歷連續第4周上漲，自10年期公債殖利率從10月底短暫觸及5%大關回落之後，股市上漲。本月至今，史指已上漲8.5%，道指上漲6.9%，那指上漲10.8%。

雖然一些美國零售商警告消費者支出正在疲軟，但黑色星期五電商支出較上年同期增加了7.5%。

部分電商股在網購路星期一上漲，其中亞馬遜和Shopify分別上漲0.67%和4.89%。「先買後付」(BNPL)的股票Affirm上漲11.97%，因為購物者紛紛使用BNPL選擇權進行「網購星期一」購物。

整體疲軟的支出數據最終可能是一個正面訊號，顯示聯準會升息 終於開始對整體經濟構成壓力。

LPL Financial首席全球策略師克羅斯比(Quincy Krosby)表示：「消費者放緩可能成為市場的催化劑，因為這將有助於鞏固反彈的基礎。」「這個市場受益於強大的支撐，人們對聯準會不僅升息行動已經結束，而且將於2024年開始降息 充滿信心。」

他表示，市場連續多個交易日都處於短期超買狀態。並補充說，10年期公債殖利率對於本周走勢至關重要，特別是在本周聯準會評論和消費者信心和通貨膨脹關鍵數據公布之後。

MRB Partners管理合夥人兼全球宏觀策略師寇爾瑪(Phillip Colmar)也表示，股市繼續受到債市的推動。他表示，股市仍處於輕微超買狀態，並補充說經濟仍「具有相當的韌性」，這使得未來降息的合理性變得更加困難。

他表示：「我認為經濟仍然堅挺，債市已經處於橫向轉向階段。」「當我們進入明年時，真正的問題是，10年期國債是否開始觸及低點，然後甚至可能再次堅挺，這種情況會再次從股市上收回一些風向。」

消費者信心報告將於28日發布，而個人消費支出*PCE)物價指數將於30日發布。

商務部數據公佈的數據顯示，10月新屋銷售速度低於預期，但仍較一年前有所改善。

雖然股市強勁反彈且經濟數據總體樂觀，但市場仍認為聯準會短期內升息的可能性很小。

根據CME集團FedWatch的計算，聯邦基金期貨市場的交易員認為12月升息的可能性僅為6%，1月升息的可能性為12%。該工具還指出5月將首次降息，不過這種可能性在過去一周有所下降。

根據上周公布的會議紀錄，在11月1日結束的上次會議上，政策制訂者沒有表示正在考慮很快降息。

Bespoke Investment的數據顯示，自1945年以來，史指在感恩節假期後的交易周表現不佳。在此期間，史指的中位數漲幅為0.19%，其中55%的時間為正回報，而所有5個交易日期間的中位數漲幅為0.24%。

該公司在最新報告中寫道，「在史指年初至今已上漲至少15%的年份，中位數漲幅甚至更弱至0.16%。從長遠來看，在所有的慶祝活動之後，感恩節假期結束後，多頭似乎有些宿醉，行動遲緩。」

然而，感恩節後一周的市場表現在過去20年變得更加強勁。該公司表示，感恩節後一周大盤指數的中位數漲幅為0.44%，其中70%為正回報。

由於以色列和哈馬斯同意延長停火協議，油價小幅走低。

布蘭特原油1月合約下跌60分或0.74%收每桶79.98元；而西德州中質原油 (West Texas Intermediate)合約下跌68分或0.9%收每桶74.86元。

卡達表示，以色列和哈馬斯同意將休戰期再延長兩天。由於擔心衝突會蔓延到整個中東並擾亂生產，石油價格在10月飆升。

交易商也正在考慮OPEC及其盟友OPEC+是否會在定於30日舉行的關鍵會議上延長或深化減產。