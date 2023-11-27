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韓媒：中國將｢攻擊性投資｣半導體成熟製程

記者賴錦宏／即時報導
韓國媒體指稱，中國正對20奈米以上傳統晶片展開「攻擊性投資」，恐進一步壟斷市場。（新華社）
韓國媒體指稱，中國正對20奈米以上傳統晶片展開「攻擊性投資」，恐進一步壟斷市場。（新華社）

美國自2018年開始對中國晶片產業實施封鎖，限制包括晶片在內的製造設備和技術出口中國。據韓媒《朝鮮日報》報導，中國正對20奈米以上傳統晶片（legacy chip）展開「攻擊性投資」。對此，韓國業界認為，未來在全球50%以上的傳統晶片將在中國生產，中國將進一步壟斷市場。

11月9日，曾任中芯國際（SMIC）副總裁、中國半導體權威李偉，在青島舉行的亞太經合會（APEC）中小企業交流會時表示，「中國必須先推進20奈米以上半導體的國產化。」20奈米以上製程被歸類為傳統半導體。

李偉稱，在美國的出口限制下，中國開發先進製程的晶片受挫。所以，在技術門檻較低的成熟製程晶片市場儲備競爭力，再尋求將影響力擴大至先進製程市場。

對此，韓國半導體業界擔憂，中國開啟生產傳統半導體後，會以此為「武器」，「掐住全球半導體供應鏈的喉嚨。」尤其傳統半導體不僅運用於汽車家電，還廣泛用於軍事武器，報導擔憂，如果中國壟斷該市場，恐引發安全危機。

報導強調，中國正全力以政策與資金支援，全力推升成熟製程晶片市場的發展，以期增加市場占有率。其中在政策方面，中國政府給予本國企業的新建成熟製程半導體廠最高10年免稅。國際半導體產業協會（SEMI）披露，中國將在2024年之前興建31家半導體廠，數量遠超過台灣的19家、美國的12家建廠計劃。

韓國市場認為，照此趨勢發展，接下來2到3年間全球50%的成熟製程半導體將在中國生產。報導引述市場調查公司IBS的報告指出，2022年中國占28奈米製程晶片市場28%，預計2025年該數字將提升至40%。

Bain諮詢公司分析師Peter Hanbury指出，「就像在其他製造業領域一樣，中國會憑藉巨額資金和人力，吃掉全球供應鏈，壟斷生產。」。

而隨著中國提高對成熟製程晶片的影響力，除了將對韓國企業產生不小影響外，美國與歐盟也在考慮反制措施。然而，相關措施目前並無具體結果。

晶片 供應鏈 投資

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