讓鋰電池閃一邊？鈉離子電池預告產業面臨新一波變革

瑞典電池新創業者Northvolt表示在鈉離子電池技術方面有了新突破。(路透)

電池巨擘開始投入資金研發新的鈉離子技術，這可能是另一種撼動電池產業的新領域，也對能源轉型至關重要。

能在全球岩鹽和鹽水中發現的鈉，有潛力進軍能源儲存和電動車 ，因為它比當前的主要電池材料鋰更便宜且蘊藏量更充沛。雖然鈉和鋰的化學和結構類似，但鈉尚未被大規模用於電池領域，部分原因是同樣尺寸的鋰電池用途更廣且性能更佳。

但情勢有望轉變。在過去一周，瑞典 電池新創業者Northvolt表示在這項技術已有了突破；中國電動車業者比亞迪也簽署一項協議，要打造14億美元的鈉離子電池廠。寧德時代4月表示，今年起，該公司的鈉離子電池將用於部分車款中。

Benchmark Mineral Intelligence高級研究員表示：「這是重大投資 。它令這項技術繼續提高產能到商業化量產的信心提升。」

如果鈉離子電池取得成功，可能會抑制鋰的消耗。這也提醒人們，在持續演進的產業中想要預測金屬的使用，是變幻莫測的，因為企業會尋求更便宜且更有效率的電池。

雖然鈉離子電池的低能量密度代表它們不適合用於較大型的電動車，但它們可能日益被用於在低階、較短程的車中並取代鋰，或用於電網的能源儲存。

彭博新能源財經（BloombergNEF）已表示，到2035年，鈉可能會使鋰的需求減少約27.2萬噸，或是如果鋰供應無法滿足用量，那麼被鈉取代的需求量將超過100萬噸。

電池中的金屬組合出現變化，已經影響供需展望並使價格波動。僅僅幾年前，鈷和鎳似乎還面臨長期短缺，但隨著未來電池將不採用這兩種金屬的展望浮現，它們的需求預估已遭修正。

鋰可能出現大幅價格波動的情況尤其明顯。搶購狂潮讓鋰價直到去年都在飆漲，這也促使電池業者把注意力轉向鈉，以便做為更便宜的替代品。接著，隨著電動車需求令人失望，加上鋰供應展望改善，鋰價已經大跌。

顧問業者CRU集團電池材料主管亞當表示：「鈉離子將部分改善鋰的供需平衡，將抑制鋰價的劇烈波動。」

儘管鋰價近期暴跌，鈉仍是更便宜的選項。如果市場繼續成長，它可能有望呼應磷酸鐵鋰電池（LFP）的興起，後者的成本更低，比性能較高產品更受青睞。

鈉離子電池的最明顯潛在優勢在用於電網儲存多餘電力，這對想要擺脫化石燃料使用的世界轉型而言愈來愈重要。在這塊領域，低成本比性能表現更重要。