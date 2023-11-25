買氣超強 黑五締造98億業績 刷新網購銷售紀錄

「黑色星期五」感恩購物節登場，眾家業者利用破紀錄優惠吸引消費者，締造98億美元業績表現，打破網購銷售紀錄，為低迷的零售消費帶來正向信號。（歐新社）

彭博資訊報導，24日「黑色星期五 」感恩購物節登場，眾家業者利用破紀錄優惠吸引消費者，成功締造98億美元業績表現，打破網購銷售紀錄，為低迷的零售消費帶來正向信號。

奧多比分析公司（Adobe Analytics）報告指出，今年電子裝置、智慧型手表和影音設備刺激線上銷售額較去年增長7.5%，新型支付方式「先買後付」（Buy Now Pay Later）亦吸引消費者增加預算 ，較感恩節前一周增長72%。

去年高通膨影響消費者荷包大縮水，零售商不得不以骨折價破盤出清。今年，隨著疫情 期間儲蓄減少，利率仍維持在20多年來的高位，節慶購物成為美國消費市場的指標

另外，根據賽富時（Salesforce Inc.）統計顯示，美國線上銷售額較去年同期成長9%，其中以鞋類、運動用品、健康美容等類別為主力，服飾、居家用品和美容則祭出最大折扣。

另一方面，業者將從感恩購物節到27日「網購星期一」（Cyber Monday）的線上銷售額提前預測節慶業績的好壞，只不過根據11月和12月初步預測來看，銷售成長顯得慘淡。

賽富時預測，線上銷售可能較去年成長1%，恐寫下五年來最低增速；奧多比分析預測營收將成長4.8%，遠低於疫情前13%的年均成長率。