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策略師：美股牛熊指數轉「中性」 反向買訊消失

編譯陳苓／綜合外電
美銀表示，幾周前亮燈的「買進」訊號已經失效，投資人需要收斂樂觀情緒。路透
美銀表示，幾周前亮燈的「買進」訊號已經失效，投資人需要收斂樂觀情緒。路透

眾人期盼聖誕行情到來，吸引高額資金湧入美股。此時卻有華爾街銀行警告，幾周前亮燈的「買進」訊號已經失效，投資人需要收斂樂觀情緒。

MarketWatch報導，美國銀行（BofA）策略師哈奈特（Michael Hartnett）率領的團隊，10月20日才說，美銀的牛熊指標陷入「極度空頭」，從2.2降至1.9。牛熊指標低於2.0時，會觸發風險資產的反向買進訊號。

但該團隊本月24日表示，牛熊指標如今從1.7升至2.1，進入「中性」領域。

投資人近來重拾對股市的熱情，讓牛熊指數擺脫極度悲觀情緒。美銀最新公布的資金流報告顯示，股市兩周來流入400億美元，為2022年2月以來最高的兩周進帳額。

哈奈特告誡，投資人一面倒認為聯準會（Fed）已經結束升息，幾乎沒有相反意見。美銀11月訪調發現，80%基金經理人估計利率將走低，82%認為通膨將降溫，61%預料殖利率下滑。

該團隊指出，10年期公債殖利率可能讓明年情勢變得艱難，如果殖利率在4%~5%，市場會「追逐風險」（risk-on），但若跌至3%~4%，大概會引發衰退話題，是較偏向空頭的風險。

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