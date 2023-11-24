道指漲逾百點 史指連漲四周

道瓊工業指數上揚，主要股指連續4周上漲。(Getty Images)

道瓊工業指數上揚，主要股指連續4周上漲。

道指上漲117.12點或0.33%至3萬5390.15點。史坦普500指數上漲2.72點或0.06%收4559.34點。那斯達克指數下跌15點或0.11%收1萬4250.85點。

隨著黑色星期五拉開假期購物季序幕，主要零售股小幅上漲。沃爾瑪和Target分別上漲0.9%和0.74%，亞馬遜上漲0.02%。

TD Cowen零售分析師Oliver Chen在報告中寫道：「根據調查，我們預測這個黑色星期五的客流量趨勢將持平，因為精打細算的消費者會退縮，優先考慮買禮物給他人而不是自己。」

本週道指上漲1.27%，史指上漲1%，那指上漲0.89%。這是主要股指連續第4周上漲，也是史指和那指自6月以來最長連漲。同時，道指是4月以最長的周線上漲。

美國公債殖利率 本周觸及數月低點，因市場希望通膨正在降溫，且聯準會可能不再升息。基準利率上漲6個基點至4.476%左右。

Horizo​​n Investments投資 長拉德納(Scott Ladner)表示：「市場對利率波動的預期正在持續崩潰。」「這告訴我們，市場最終會接受這樣的想法：4%至5%的利率是2024年整個曲線的正確水平，股市可以應對。」

美股於下午1點收盤。10年期公債殖利率22日跌至9月以來的最低水準後，主要股指收高。

華爾街預計將在下周結束強勁的一個月。更重要的是，史指接近關鍵阻力位4600點。突破今年和去年的最佳水平可能意味著大盤指數顯然將在今年年底前達到新高，但擔憂仍然存在。

CFRA首席投資策略師史托佛(Sam Stovall)表示：「我們最終可能會創下歷史新高。」「這個預測並不那麼大膽。不過就是在攻擊距離之內。」

Telsey Group執行長特爾西(Dana Telsey)表示，今年聖誕節落在周一意味著消費者在假期購物時有更多的耐心，「從消費者角度來看，外出並在一起，獲得一種讓他們興奮地期待某件事的體驗，這才是推動事情發展的動力。」「消費者今年可以在周一等待聖誕節，可以隨心所欲地等待想要的一切。」

她還指出，拉夫勞倫(Ralph Lauren)和Abercrombie等服裝零售商 以及鞋業公司Deckers都是「推動創新」的公司

美國個人投資者協會(AAII)的最新調查顯示，散戶投資人對未來6個月股市前景的樂觀情緒連續第3周上升，從43.8%升至45.3%，為8月2日以來的最高樂觀程度。

看漲情緒連續第3周保持在37.5%的歷史均值之上。

相反地，最近一周散戶投資人的悲觀情緒從28.1%降至23.6%，也是8月2日以來的最低水平，也是連續第3周悲觀情緒低於長期歷史平均水平31.0%。中立意見從28.1%上升至31.1%，為10月中旬以來最高。

對於那些試圖放空市場的逆向投資者來說，最新的調查並不是好消息，因為他們認為，高度看漲意味著投資者已經買進大量股票，而願意投資股票的場外現金較少。

許多全國性零售商23日關閉商店，但這並不意味著消費者不再購物。事實上，Adobe Analytics報告顯示，感恩節線上支出達到創紀錄的56億元，年增5.5%。該公司追蹤美國100強網路零售商中超過85%的公司，預計黑色星期五的支出將達到96億元，較去年同期成長約5.7%。

Adobe表示，玩具仍最暢銷，該類別銷售額年增182%。報告指出，珠寶首飾成長126%，服裝成長124%，需求也很大。

SPDR S&P Retail ETF在周五交易時段縮短持平。最大的問題是，這5天的優惠和促銷活動結束後會發生什麼。分析師預計消費者將非常注重價值，這意味著他們會尋找便宜貨。零售商正在持續舉辦促銷活動，以吸引不情願的消費者。