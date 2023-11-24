2024市場聚焦「降息」 歐美英央行誰開第一槍？

聯準會（Fed）以及歐洲央行（ECB）和英國央行（BOE）雖異口同聲宣稱通膨威脅猶存，未來進一步升息的選項仍在檯面上，但金融市場對主要央行明年調降利率的預期已升高。(路透)

感恩節假期過後，股市下周一開盤時，2023年將只剩下24個交易日，市場焦點將轉向2024年最大主題：降息 。

儘管聯準會（Fed）、歐洲央行 （ECB）和英國央行（BOE）異口同聲宣稱通膨威脅猶存，未來進一步升息的選項仍在檯面上，但金融市場近來走勢，包括美元回軟、美債殖利率 下滑和美股上漲，都反映對央行明年調降利率的預期升高。

2024主題：歐美英央行降利率

ING經濟學家團隊就在研究報告中形容，2024年的市場主題將聚焦降利率的期待與實現，市場如今認定，明年Fed和ECB將分別調降利率4碼（1個百分點）。

芝商所（CME）FedWatch網站顯示，期貨市場交易員如今預期，Fed在明年5月啟動降息循環的機率大於50%，3月就開始降息的機率則只有25%。

路透報導，Jefferies策略師庫瑪推測，Fed和ECB降息時點可能落在明年6月至9月，而BOE則可能在明年5月至8月期間降息。這可能使英國成為率先降利率的主要經濟體。

經濟衰退顧慮加深恐迫使央行降息

分析師認為，明年促使主要央行降利率的動機，可能不是基於通膨進一步減緩，而是經濟急遽惡化的顧慮加深。最近經濟數據轉弱，例如10月失業率攀升到3.9%，是2022年初以來最高，就引起憂慮。

Rosenberg Research經濟學家羅森伯格接受巴隆周刊（Barron's）訪問時說，工資成長已大幅降溫，顯然有助減緩通膨；而勞動市場由緊繃轉向鬆弛，使市場更相信Fed不太可能進一步升息給經濟壓力，利率下一步可望不升反降。

Rayliant全球顧問研究主管伍爾認為，最近美債殖利率下滑，一大原因可能是市場嗅到經濟景氣可能下沉的味道。畢竟，投資人之所以遁入長期公債，往往是為了規避風險，包括經濟衰退風險；殖利率從高點回落，可能反映市場擔心「『軟著陸』只是一廂情願，Fed緊縮政策的延遲效應終將浮現，把經濟導入衰退」。

MarketWatch報導，DataTrek Research共同創辦人柯拉斯指出，若這回是迫於經濟急轉直下而不得不降息，這情景將與2000年代初期類似。但好消息是，這回美國經濟基本面比較強，特別是勞動市場。

柯拉斯指出，自1990年代初以來，Fed聯邦資金利率有四個「明顯的頭部」，根據聯邦公開市場操作委員會（FOMC）決策會議日期，這四個利率峰頂分別在1995年1月、2000年5月、2006年6月和2018年12月。期間省略掉1997年，因為那年只升息1次且只升1碼（0.25個百分點）。

他發現，Fed啟動降息的時點，平均來說，大約與這四次緊縮循環的最末次升息相隔9個月。不過，間距長短差距很大，1995年初次降息時點與最末次升息相隔5個月，2007年首次降息則隔了15個月之久。

日銀YCC政策也快終結了

至於至今仍維持超寬鬆貨幣政策的日本，明年貨幣政策也可能改弦易轍。

最新數據顯示，剔除生鮮食品的10月核心消費者物價指數（CPI）勁升2.9%，一連19個月高於日本銀行（BOJ）的2%通膨目標，且為四個月來首度回升，強化市場對通膨頑強可能迫使日銀貨幣寬鬆不久後將退場的預期。

路透報導，ING經濟學家團隊預估，日銀明年可能調整超寬鬆政策。ING報告說：「我們相信，日銀最快可能在明年第1季廢除殖利率曲線控制（YCC）計畫，因為看來日本公債似已穩定下來。」

ING預期，日銀接下來可能「在2024年第2季開始升息」，但先決條件是「工資成長持續加速」。

野村證券資深經濟學家美和卓則預估，明年第2季日銀廢除YCC的機率達60%，時機可能在4月。